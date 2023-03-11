Калифорнийский регулятор объявил банкротом Silicon Valley Bank (SVB), являющийся одним из крупнейших банков США.
Как сообщает The Associated Press, банк стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank. Банкротство SVB стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года.
На конец 2022 года не были застрахованы 89% депозитов — около $175 млрд.
Как передает Reuters, о депозитах на сотни миллионов долларов в SVB уже заявили такие компании как производитель видеоигр Roblox Corp и производитель сетевых медиаплееров Roku Inc. Акции последней упали на 10% после того, как стало известно, что большая часть вложений не застрахована.
SVB передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Остаток капитала будет направлен на компенсации вкладчикам и на погашение задолженности перед кредиторами.
Война в Украине и банковская система США
В марте 2022 года крупнейший банк США JPMorgan заявил о том, что уходит из России.
В июне 2022 года инвестиционные банки США остановили операции по госдолгу РФ.
В ноябре 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Министерство финансов и Госдепартамент США негласно призвали банковских гигантов продолжать сотрудничество с определенными российскими фирмами.
По состоянию на 10 января 2023 года банковские гиганты США оказались на грани рецессии.