SVB передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.

Калифорнийский регулятор объявил банкротом Silicon Valley Bank (SVB), являющийся одним из крупнейших банков США.

Как сообщает The Associated Press, банк стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank. Банкротство SVB стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года.

На конец 2022 года не были застрахованы 89% депозитов — около $175 млрд.

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Как передает Reuters, о депозитах на сотни миллионов долларов в SVB уже заявили такие компании как производитель видеоигр Roblox Corp и производитель сетевых медиаплееров Roku Inc. Акции последней упали на 10% после того, как стало известно, что большая часть вложений не застрахована.

SVB передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Остаток капитала будет направлен на компенсации вкладчикам и на погашение задолженности перед кредиторами.

Война в Украине и банковская система США

В марте 2022 года крупнейший банк США JPMorgan заявил о том, что уходит из России.

В июне 2022 года инвестиционные банки США остановили операции по госдолгу РФ.

В ноябре 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Министерство финансов и Госдепартамент США негласно призвали банковских гигантов продолжать сотрудничество с определенными российскими фирмами.

По состоянию на 10 января 2023 года банковские гиганты США оказались на грани рецессии.

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