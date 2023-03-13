Несмотря на обещание Байдена сделать все необходимое для преодоления угрозы банковского кризиса, акции ведущих банков продолжили падение.

Президент Джо Байден назвал банковскую систему США "безопасной" и пообещал усилить банковское регулирование на фоне краха двух крупных банков Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Американские регуляторы были вынуждены принять ряд чрезвычайных мер после ситуации с этими банковскими учреждениями, что грозит спровоцировать более широкий кризис. Об этом пишут Reuters и CNN.

Президент США подчеркнул, что депозиты клиентов будут защищены. "Американцы могут быть уверены, что банковская система в безопасности. Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся", - сказал Байден.

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По его словам, клиенты "с сегодняшнего дня будут иметь доступ к своим деньгам. Малые предприятия по всей стране, у которых есть депозитные счета в этих банках, могут дышать легче, зная, что они смогут платить своим сотрудников и оплачивать счета", - сказал Байден.

Он добавил, что налогоплательщики не несут убытков. "Вместо этого деньги будут поступать из комиссий, которые банки платят в фонд гарантирования вкладов", - пояснил президент.

Глава Белого дома отметил, что руководителей банков уволят, а инвесторы защищены не будут и потеряют деньги. "Если банк поглотит FDIC, люди, управляющие банком, больше не должны там работать... Они (инвесторы, - УНИАН) сознательно пошли на риск, и когда риск не окупился, теряют свои деньги. Так работает капитализм", - сказал Байден.

На фоне крупнейшего банкротства банков США со времен финансового кризиса 2008 года Байден также пообещал новое банковское регулирование. Некоторые законы Додда Фрэнка, принятые после того кризиса, чтобы предотвратить его повторение, были отменены республиканцами при бывшем президенте Дональде Трампе, отметил действующий глава Белого дома.

"Я собираюсь попросить Конгресс и банковские регуляторы ужесточить правила для банков, чтобы уменьшить вероятность повторного банкротства банков и защитить американские рабочие места и малый бизнес", - сказал он.

Акции банков США и Европы падают

Впрочем, несмотря на обещание Байдена сделать все необходимое для преодоления угрозы банковского кризиса после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank, акции ведущих банков продолжили падение, пишет Reuters.

В понедельник на открытии торгов акции First Republic Bank упали на 65,1%, несмотря на новости, что он получил новое финансирование. Акции Western Alliance Bancorp, PacWest Bancorp и Charles Schwab упали на 75,9%, 41,0% и 19% соответственно. Торговля акциями несколько раз прекращалась из-за волатильности.

Акции крупных банков США также подешевели, включая JP Morgan Chase (-1%), Morgan Stanley (-0,69%) и Bank of America (-3,78%).

Шоковые волны ощущались и в Европе. Европейский банковский индекс STOXX упал на 5,76% в понедельник и был на пути к самому большому двухдневному падению с марта 2022 года. Немецкий Commerzbank потерял 13,16%, а акции Credit Suisse достигли нового рекордно низкого уровня после падения более чем на 11,4%.

Швейцарский финансовый регулятор FINMA заявил, что внимательно следит за банками и страховыми компаниями, за которыми он наблюдает, и ищет признаки проблем из-за краха SVB и Signature.

На денежных рынках индикатор кредитного риска в банковской системе США, за которым внимательно следят, вырос, как и другие показатели кредитного риска в еврозоне. Европейский индекс волатильности подскочил до самого высокого уровня с октября 2022 года.

Цена на золото, тем временем, подскочила до ключевого уровня в 1900 долларов, воодушевленная тем фактом, что Федеральному резерву США, возможно, придется смягчить повышение процентных ставок, поскольку инвесторы ищут безопасные гавани.

Американские банки потеряли более 100 миллиардов долларов на фондовом рынке в конце прошлой недели после краха SVB, в то время как европейские банки теперь потеряли ту же сумму, показали оценки Reuters.

Банкротство банков в США - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 марта калифорнийский регулятор объявил банкротом Silicon Valley Bank (SVB), который является одним из крупных банков США. Банк стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank. Банкротство SVB стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года.

Вскоре государственные органы регуляции в США закрыли нью-йоркский банк Signature Bank, который пользовался популярностью среди владельцев криптовалюты. Еще несколько американских банков с похожим профилем вкладчиков находятся в зоне риска.

Один из крупнейших европейских банков, британский HSBC приобрел британское подразделение обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank за символический 1 фунт стерлингов.

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