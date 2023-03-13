Это третье по величине банкротство в истории банковского дела США.

Государственные регулирующие органы США закрыли нью-йоркский банк Signature Bank, который пользовался популярностью среди владельцев криптовалюты.

Как пишет Reuters, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) взяла под свой контроль Signature, активы которого составляли 110,36 млрд долларов, а депозиты — 88,59 млрд долларов на конец прошлого года.

Signature был коммерческим банком с офисами в Нью-Йорке, Коннектикуте, Калифорнии, Неваде и Северной Каролине. Он имел девять бизнес-направлений, среди которых – коммерческая недвижимость и банковское обслуживание цифровых активов. Банк пользовался спросом среди владельцев криптовалюты. По состоянию на сентябрь 2022 года почти четверть его депозитов приходилась на криптовалютный сектор. В декабре банк объявил, что сократит свои депозиты, связанные с криптовалютой, на 8 миллиардов долларов.

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Кроме того, у банка были давние отношения с бывшим президентом Дональдом Трампом и его семьей. Он обеспечивал Трампа и его бизнес расчетными счетами и финансировал несколько предприятий семьи. Связи с бывшим президентом США были разорваны после беспорядков в Капитолии в январе 2021 года.

FDIC учредила "промежуточный" банк-преемник, который позволит клиентам закрытого банка получить доступ к своим средствам - вкладчики и заемщики Signature Bank автоматически станут клиентами этого банка.

Закрытие Signature последовало за закрытием крупного банка Silicon Valley, которое стало вторым по величине банкротством в истории банковского дела США (после Washington Mutual, который рухнул во время финансового кризиса 2008 года).

Еще несколько американских банков со схожим профилем вкладчиков находятся в зоне риска. На прошлой неделе, как сообщала FT, акции First Republic, PacWest Bancorp и Western Alliance Bancorp были особенно волатильны.

Закрытие Silicon Valley Bank

На прошлой неделе калифорнийский регулятор объявил банкротом один из крупнейших банков США - Silicon Valley Bank. По состоянию на конец прошлого года 89% его депозитов на сумму около $175 млрд не были застрахованы.

Банк SVB передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов, а остаток его капитала направлен на компенсации и погашение долгов.

В воскресенье, 12 марта, официальные лица США объявили, что клиенты Silicon Valley Bank получат доступ к своим депозитам с понедельника.

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