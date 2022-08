Финансовые организации работают исключительно с уже имеющимися в портфелях клиентов облигациями и помогают им избавиться от неликвидных активов.

На шестом месяце полномасштабного вторжения России в Украину крупнейшие американские банки возобновили операционную деятельность с ценными бумагами компаний страны-агрессора.

Об этом сообщает Reuters.

С российскими долговыми обязательствами возобновили работу следующие банки: JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc.

Война в Украине и российские активы:

Минфин США неоднократно выпускал разъяснения о запрете покупки ценных бумаг компаний из России на первичном и вторичном рынках.

Для выхода из большинства российских активов подведомственное Минфину США управление выделило инвесторам срок до 1 сентября 2022 года.

