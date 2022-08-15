На шестом месяце полномасштабного вторжения России в Украину крупнейшие американские банки возобновили операционную деятельность с ценными бумагами компаний страны-агрессора.
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, финансовые организации работают исключительно с уже имеющимися в портфелях клиентов облигациями и помогают им избавиться от неликвидных активов.
С российскими долговыми обязательствами возобновили работу следующие банки: JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc.
Война в Украине и российские активы:
Минфин США неоднократно выпускал разъяснения о запрете покупки ценных бумаг компаний из России на первичном и вторичном рынках.
Для выхода из большинства российских активов подведомственное Минфину США управление выделило инвесторам срок до 1 сентября 2022 года.
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