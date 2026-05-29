В Минфине назвали условие возврата кредита ЕС на €90 миллиардов

Сергей Марченко подчеркнул, что для получения средств Украине придется выполнить взятые на себя обязательства.

Существует условие, при котором Украине придется вернуть Евросоюзу кредит на 90 миллиардов евро, обеспеченный российскими активами. Как отметил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству, это произойдет в случае совершения незаконных или мошеннических действий.

В то же время он обратил внимание, что это стандартное условие любого кредитного договора.

"Это стандартное кредитное соглашение, которое предусматривает определенные случаи, когда заемщик должен вернуть кредитору всю сумму заимствования. О чем идет речь? В случае совершения незаконных, мошеннических или иных действий, которые могут привести к тому, что по какой-то причине этот кредит придется возвращать. Это стандартные условия любого кредитного договора. Здесь нет ничего удивительного", – отметил министр.

Видео дня

Кроме того, он добавил, что Украина будет получать транши по этому кредиту только при условии выполнения взятых обязательств, в частности, налоговых.

"Придется ли в случае невыполнения каких-либо условий возвращать предыдущие транши? Нет, возвращать предыдущие транши не придется. Но получим ли мы новые транши, не выполняя условия? Ответ также отрицательный", – подчеркнул Марченко.

Кредит от ЕС для Украины – последние новости

28 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение о получении Украиной кредита на 90 миллиардов евро от Европейского Союза.

По словам министра финансов Сергея Марченко, соглашение предусматривает ограниченное право требования по этому кредиту, то есть Украина будет выплачивать заем только в случае получения репараций от России. В то же время документ предусматривает ряд обязательств для Украины, среди которых принятие законов о налогообложении цифровых платформ и отмена безналогового ввоза посылок, стоимость которых не превышает 150 евро.

26 апреля Верховная Рада провалила закон о налогообложении посылок, который был одним из требований МВФ и ЕС. Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис отмечал, что первый транш займа Украина получит уже в июне.

Вас также могут заинтересовать новости: