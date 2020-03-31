Треть американцев может лишиться работы из-за карантина (видео)

Из-за карантина уровень безработицы в Соединенных штатах может превысить 30% в сравнении с прошлогодними 3,5%.

В Соединенных Штатах уже более 160 тысяч больных коронавирусом, но риск болезни - не единственная угроза для жителей страны.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Из-за карантина уровень безработицы может превысить 30% в сравнении с прошлогодними 3,5%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже с сегодняшнего дня дома обязаны оставаться уже две трети страны. В Вашингтоне и соседних штатах Мэриленде и Вирджинии гражданам предписано не покидать дома без крайней на то нужды.

Каждому на телефон еще накануне пришло срочное сообщение: ни один житель штата Вирджиния не должен покидать дом без крайней нужды, продуктовые магазины продолжат работать, сохраняйте дистанцию два метра с другими людьми.

"Вирус распространяется чрезвычайно быстро: вирусологи говорят, что через две недели Вашингтон, Мэриленд и Вирджиния могут получить то же, что сейчас твориться в Нью-Йорке", - заявил губернатор штата Мэриленд Ларри Хоген.

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