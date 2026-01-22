США возможно заставят Россию и Украину объявить энергетическое перемирие, - FT

Прекращение обстрелов не выгодно ни одной из двух сторон.

США настаивают на том, чтобы Украина и Россия встретились в Абу-Даби в конце этой недели для проведения трехсторонних переговоров о возможном соглашении о завершении войны. Одним из вопросов, который возможно будет обсуждаться, станет частичное прекращение огня, а именно временная остановка ударов по энергетике.

Газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщает, что США и Украина обсудили предложение, которое сделают России относительно ограниченного перемирия. Москва должна прекратить удары по энергетической инфраструктуре в обмен на прекращение Киевом атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры "теневого флота".

Трехсторонняя встреча должна состояться в пятницу и субботу в столице ОАЭ. Россия еще не сообщила, согласилась ли она на встречу.

Видео дня

В целом переговоры с Москвой по этому предложению не продвигаются. Владимир Путин вряд ли согласится, поскольку считает давление на украинскую энергетическую инфраструктуру важным рычагом влияния, сообщают источники.

В то же время Киев также колеблется по поводу такого перемирия, поскольку его беспилотники дальнего действия успешно поражают российские нефтегазовые объекты, а в последнее время – нефтяные танкеры в Черном и Средиземном морях, которые обеспечивают топливом военную машину Кремля.

Встреча Украины и России в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что он поддерживает встречу своей команды переговорщиков с российскими и американскими коллегами на нейтральной территории.

"Это лучше, чем совсем не вести диалог", – сказал Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом, добавив, что переговоры будут на "техническом уровне".

Ожидается, что спецпосланник США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер обсудят эту идею с Путиным в Москве в четверг вечером. Виткофф заявил, что после встречи с российским диктатором они сразу же отправятся в Абу-Даби для участия в "рабочих группах".

На этой неделе Россия сообщила США, что Путин готов провести параллельные переговоры с Украиной, а посредники будут курсировать между делегациями, по словам источника. Но Москва не сказала, что согласится на трехсторонние переговоры.

Если Путин примет предложение США, то эта встреча станет первой, на которой американские чиновники сядут за стол переговоров вместе с российскими и украинскими коллегами с момента возвращения Трампа в президентское кресло.

Путин затягивает принятие мирного плана, поддержанного США, который был разработан в прошлом году при значительном вкладе России, и настаивает, что любое мирное соглашение должно соответствовать его максималистским требованиям по окончанию войны, которая длится уже четыре года.

Россия также заявила, что отклонит поправки, внесенные в план Украиной и ее европейскими союзниками.

"Украинцы и европейцы исключили из первоначального 28-пунктного плана все пункты, которые были важны для Путина. О чем здесь говорить? Очевидно, что Путин не может согласиться на это", – сообщил источник в Москве.

Состояние энергосистемы Украины – главные новости

После массированных атак врага энергосистема Украины в основном питается за счет генерации на трех АЭС – Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой.

В то же время самая тяжелая ситуация в Киеве, который полностью обеспечивается энергией извне. Аварийные отключения в столице, по прогнозам, могут продолжаться еще целую неделю.

Вас также могут заинтересовать новости: