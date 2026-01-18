Вся энергосистема Украины сейчас держится на трех электростанциях, - нардеп

Если россиянам удастся заблокировать работу этих электростанций, ситуация с электричеством станет несравнимо хуже, чем сейчас.

Сейчас работа украинской энергосистемы держится почти полностью на трех АЭС - Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказала нардеп Виктория Войцицкая, которая является секретарем Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

"Если одновременно будут выведены все три АЭС из нашей энергосети, если будут попадания, я в это, правда, не верю, потому что это маловероятно. Вот тогда где-то могут быть определенные проблемы", - сказала она.

Вместе с тем она отметила, что при поддержке западных партнеров Украина сформировала стратегический запас оборудования. Поэтому даже если россияне смогут отключить от единой энергосистемы одну или две АЭС, вернуть их в строй можно будет значительно быстрее, чем если бы это произошло в предыдущие годы, добавила нардеп.

Ситуация в энергосистеме Украины

Как писал УНИАН, по данным ГУР, Россия рассматривает возможность атак на подстанции передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских атомных электростанций, чтобы заставить Украину согласиться на неприемлемые условия прекращения войны. Уничтожение или вывод из строя этих объектов имеет целью отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы, что приведет к масштабным отключениям света и тепла для гражданского населения.

Сообщается, что по состоянию на середину января РФ провела разведку не менее 10 таких объектов в 9 областях Украины. В ГУР отмечают, что подобные планы свидетельствуют о геноцидном характере войны и направлены также на запугивание западных стран с целью уменьшения их поддержки Украины.

