Запорожская АЭС работает от единственной оставшейся линии электропередачи, - МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), оккупированная россиянами, работает от единственной оставшейся внешней линии электропередачи после того, как более недели назад вышла из строя резервная линия.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщил, что линия электропередачи "Ферросплавная-1" вышла из строя 10 февраля "предположительно в результате военных действий".

По его словам, крупнейшая в Европе станция теперь работает только от внешней линии электропередачи "Днепровская".

Как отмечает Reuters, ЗАЭС, захваченная россиянами, не вырабатывает электроэнергию, но нуждается в ней для охлаждения ядерного материала и предотвращения расплавления активной зоны.

Гросси заявил, что наблюдатели МАГАТЭ, постоянно прикомандированные к ЗАЭС, пытались получить информацию о повреждениях, но россияне не пустили их к распределительному устройству станции.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Контроль над ЗАЭС является ключевым моментом в переговорах между Украиной и РФ по урегулированию войны. Киев предложил передать управление АЭС Украине и США, но РФ против.

29 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Россия не имеет возможности содержать Запорожскую атомную электростанцию в надлежащем состоянии.

