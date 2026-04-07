Орбан перед выборами купит сотни тысяч тонн нефти в США в обмен на поддержку, - Bloomberg

Несмотря на соглашение с США, Венгрия увеличила закупки российской нефти.

Венгрия подпишет соглашение о закупке американской нефти во вторник, 7 апреля, во время визита вице-президента США Джей Ди Венса в Будапешт. Это произойдет буквально за несколько дней до парламентских выборов в стране.

Издание Bloomberg пишет, что венгерская компания MOL согласится приобрести 500 000 тонн нефти примерно за 500 миллионов долларов. О сделке планируется объявить во время пресс-конференции вице-президента США вместе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Это уже не первый случай закупки Венгрией американских энергоносителей. Во время встречи в Белом доме в ноябре 2025 года Орбан согласился приобрести 400 миллионов кубических метров сжиженного природного газа в течение пяти лет, а также заключил контракт на сумму 114 миллионов долларов с компанией Westinghouse Electric Co. на закупку ядерного топлива для венгерской атомной электростанции. Кроме того, Венгрия и США подписали меморандум о приобретении Будапештом до 10 малых модульных реакторов в рамках соглашения, стоимость которого может составить до 20 миллиардов долларов.

Журналисты считают, что Орбан таким образом стремился наладить связи с администрацией Трампа. Последний неоднократно заявлял о поддержке многолетнего венгерского премьера.

При этом издание дает понять, что будущее соглашение о закупке американской нефти не означает переориентацию Будапешта на эти энергоносители, учитывая, что MOL увеличила объемы закупки российской нефти после получения соответствующих разрешений как от США, так и от Европейского Союза.

26 января Европейский Совет дал "зеленый свет" постепенному окончательному запрету на импорт "голубого топлива" из России. Предполагается, что последний кубометр сжиженного газа поступит в порты ЕС в начале 2027 года. Импорт трубопроводного газа из РФ в ЕС полностью запретят с осени 2027 года.

21 марта стало известно, что Евросоюз может отложить отказ от российской нефти и газа из-за существенного ограничения судоходства в Ормузском проливе после начала войны на Ближнем Востоке.

Венгрия была и остается одним из последовательных противников отказа ЕС от российских энергоносителей. Более того, на фоне роста мировых цен на энергоносители премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал немедленно отменить санкции ЕС против российской нефти и газа.

Впрочем, страна будет получать газ не только из РФ. 2 октября 2025 года Венгрия подписала крупнейшее в своей истории соглашение о закупке сжиженного газа не из Российской Федерации. В конце того же года официальный Будапешт согласился купить 400 миллионов кубометров сжиженного газа у США.

