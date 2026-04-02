'Это единственный выход': Орбан призвал отменить санкции ЕС против российских нефти и газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал немедленно отменить санкции ЕС в отношении российской энергетики. Об этом он написал в X, реагируя на пост премьера Польши Дональда Туска, в котором тот упомянул о блокировании Венгрией кредита для Украины на 90 миллиардов евро.

"Европа приближается к одному из самых серьезных экономических кризисов в своей истории. Мир стоит перед серьезным энергетическим кризисом. Европа находится в большой опасности. Единственный выход – отменить санкции, введенные против российской энергетики. Немедленно. Мы должны думать не о Путине, а о нашей стране и наших народах. Вместо того, чтобы разжигать войну, полюби и спаси свою страну, Дональд!", – отметил Виктор Орбан.

Отказ ЕС от российского газа и помощь Украине

26 января Европейский Совет принял решение о постепенном окончательном запрете импорта "голубого топлива" из РФ. Предполагается, что полный запрет на импорт сжиженного газа вступит в силу с начала 2027 года, а на импорт трубопроводного газа – с осени 2027-го.

Еще во время войны на Ближнем Востоке президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что блок настроен расстаться с российскими энергоносителями.

Вместе с тем, на следующий день после заявления стало известно, что Евросоюз может отложить отказ от российской нефти и газа из-за существенного ограничения судоходства в Ормузском проливе.

Венгрия была и остается одним из последовательных противников отказа ЕС от российских энергоносителей. Из-за прекращения транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" Будапешт блокирует выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро, требуя возобновить поставки и обвиняя наше государство в затягивании ремонта трубопровода.

