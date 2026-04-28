Финансирует войну в Украине: в ЕС призвали Азию отказаться от российской нефти, – Reuters

Ряд стран Юго-Восточной Азии рассматривают возможность увеличения импорта российской нефти.

Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии искать альтернативы российской нефти на фоне дефицита топлива, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, пишет агентство Reuters.

Отмечается, что в этом месяце ЕС утвердил новый пакет санкций против России, включающий ужесточение ограничений на торговлю нефтью, с целью подорвать способность Москвы финансировать войну против Украины.

По словам Каллас, Россия извлекла выгоду из войны между США и Израилем против Ирана, которая привела к фактическому закрытию Ормузского пролива, являющегося основным маршрутом для транспортировки около пятой части мировых поставок нефти и других жизненно важных товаров.

"Позвольте напомнить, что доходы от нефти – это те средства, которые Россия использует для финансирования этой войны в Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы эта война прекратилась. Вот почему мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и поиск их в других местах, а не в России", – отметила Каллас журналистам после встречи с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Брунее.

Дипломатка не уточнила, поднимался ли этот вопрос непосредственно во время встречи с министрами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что ряд стран Юго-Восточной Азии, в частности Вьетнам, Таиланд, Филиппины и Индонезия, рассматривают возможность увеличения импорта российской нефти.

Нефть и санкции против России – последние новости

27 апреля стало известно, что инвестиционная компания Goldman Sachs повысила прогноз цен на "черное золото" на четвертый квартал 2026 года до 90 долларов за баррель нефти марки Brent и 83 долларов за баррель американской нефти WTI. Этому способствовало снижение объемов добычи на Ближнем Востоке. При этом инвесторы также ожидают дефицита нефти во втором квартале 2026 года.

22 апреля агентство Reuters писало, что в очередной пакет санкций против РФ не вошел полный запрет на экспорт российской нефти. Решение о его введении было отложено до согласования со странами G7.

