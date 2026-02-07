Евросоюз предложил Трампу вместе покончить с 'теневым флотом' РФ

Эта меру планируется включить в 20-й пакет санкций ЕС, приуроченный к годовщине российского вторжения в Украину.

Евросоюз обсуждает замену ценового потолка для российской нефти на запрет предоставлять танкерам теневого флота услуги в сфере судоходства - от страховок до обслуживания в портах.

Еврокомиссия также начала консультации по этой мере с партнерами по "большой семерке", рассказали Euronews несколько чиновников и дипломатов. Совместный с США запрет на морские услуги может нанести новый удар по доходам энергетического сектора России, отмечает информагентство.

Отмечается, что веденный G7 в конце 2022 года потолок ограничил цену российской нефти уровнем в $60 за баррель: европейским и американским страховщикам, контролировавшим 90% мирового рынка морского страхования, и другим компаниям запрещалось предоставлять финансовые услуги в случае поставок нефти по цене выше потолка.

В сентябре 2025 года ЕС, а вместе с ним Великобритания, Канада, Япония, а также Австралия снизили потолок до $47,6, а недавно - до $44,1 за баррель. Администрация Трампа не последовала их примеру. Теперь Брюссель пытается скоординировать свои действия в вопросе санкций против российского теневого флота с Белым домом.

Теневой флот РФ - последние новости

Ранее сообщалось, что российский экспорт нефти может понести серьезный удар из-за возможных новых ограничений ЕС против теневого флота и роста рисков для танкеров в европейских водах. По оценкам, под угрозой оказывается почти половина нефтяных поставок РФ, что усиливает финансовое давление на российскую экономику.

