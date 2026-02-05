Угроза российской нефти: Европа планирует сокрушительный удар по 'теневому флоту', - WP

ЕС рассматривает возможность введения полного запрета на морские услуги, необходимые для транспортировки российской нефти.

Российский экспорт нефти может понести серьезный удар из-за возможных новых ограничений ЕС против теневого флота и роста рисков для танкеров в европейских водах. По оценкам, под угрозой оказывается почти половина нефтяных поставок РФ, что усиливает финансовое давление на российскую экономику.

Об этом пишет The Washington Post.

После того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, Кремль с помощью посредников начал скупать устаревшие танкеры и создал так называемый "теневой флот", чтобы уменьшить зависимость от западных судоходных сервисов и снизить санкционные риски. Вместо страхования в западных компаниях эти танкеры часто получают страхование в России – при поддержке центрального банка страны – и ходят под флагами юрисдикций с менее жесткими требованиями, таких как Сьерра-Леоне и Камерун, чтобы скрыть происхождение нефти.

Европейский Союз рассматривает возможность введения полного запрета на морские услуги, необходимые для транспортировки российской нефти, такие как страхование и перевозка, в рамках нового пакета санкций, приуроченного к четырем годам войны России.

В случае введения рекомендованных мер они могут затронуть почти половину российского экспорта нефти – около 3,5 млн баррелей в сутки, которые проходят по европейским водам через Балтийское и Черное моря. Основная часть этих поставок направляется на нефтеперерабатывающие заводы в Индии, Китае и Турции.

Пока не ясно, будет ли принят предложенный запрет ЕС на предоставление морских услуг для российской нефти, ведь для этого необходимо единогласное решение государств-членов. В то же время из-за роста рисков для "теневых" судов – как в результате перехватов, так и атак украинских дронов – стоимость перевозок через Европу растет.

"Российский экспорт нефти чрезвычайно чувствителен к сбоям в судоходстве. Это ахиллесова пята. Если бы я был на месте России, я бы очень беспокоился о развитии событий – и о более жесткой политике против теневого флота, и об атаках украинских дронов на танкеры. Оба фактора создают серьезные риски", – заявил Янис Клуге, экономист Немецкого института международных и вопросов безопасности.

Российский ученый, близкий к высокопоставленным дипломатам в Москве, заявил, что любой европейский запрет на морские услуги для российской нефти, а также дальнейшие перехваты танкеров теневого флота являются "серьезными угрозами для России".

"Это угроза не только для экономики – это также политический вопрос: может ли Россия позволить себе такие действия без потери своей политической репутации", – сказал он.

Даже без дополнительных рисков для экспорта нефти, российские финансовые чиновники все настойчивее пишут президенту Владимиру Путину, предупреждая о возможном кризисе уже летом.

Чиновники предупреждают, что падение доходов означает дальнейший рост бюджетного дефицита, в то время как на российскую банковскую систему усиливается давление из-за высоких процентных ставок и всплеска корпоративных заимствований для финансирования войны.

Один из московских бизнес-менеджеров заявил, что кризис может ударить уже через "три-четыре месяца", поскольку появляются признаки того, что реальная инфляция выходит далеко за пределы официально заявленных 6%, несмотря на сохранение ключевой ставки на высоком уровне – 16%. Среди признаков роста напряжения в экономике он назвал наибольшее количество закрытий ресторанов в Москве со времен пандемии и вынужденные сокращения тысяч работников из-за роста расходов.

"Если Трамп придет к выводу, что Россия саботирует переговорный процесс, возможны новые санкции, в частности в энергетическом секторе, и это станет серьезным вызовом для России", – отметил российский ученый.

Россия становится только более уязвимой к экономическому давлению, считает Крейг Кеннеди, бывший вице-президент Bank of America Merrill Lynch, ныне – сотрудник Гарвардского университета.

"Нефтяные доходы снижаются, кредитование чрезмерно раздуто. И в Москве понимают, что в 2026 году ситуация, вероятно, только ухудшится", – сказал он.

Борьба с теневым флотом РФ

В декабре 2025 года Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры в отношении еще 41 судна, которые являются частью российского "теневого флота" нефтяных танкеров и способствуют поступлению доходов России от продажи энергетических ресурсов.

20-й пакет санкций ЕС против РФ должен заблокировать российский "теневой флот", который позволяет Кремлю получать доходы от нефти, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он отметил, что Франция уже начала противодействовать российским танкерам, задержав один из них в Средиземном море.

