Объем переработки нефти в России упал до самого низкого показателя с апреля 2022 года.

Россия увеличила морской экспорт нефти до 16-месячного максимума. Это произошло на фоне сокращения переработки сырья российскими нефтеперерабатывающими заводами в результате ударов украинских беспилотников, сообщает Bloomberg.

Согласно данным отслеживания судов, за период с 24 августа по 21 сентября из российских портов ежедневно отгружалось в среднем 3,62 миллиона тонн нефти. Это самый высокий показатель экспорта с мая 2024 года.

Издание также отмечает, что атаки на российские насосные станции пока существенно не повлияли на поставки нефти в экспортные терминалы на Балтийском и Черноморском побережьях России.

"Экспорт из Приморска за период с 28 августа по 21 сентября подскочил до 1,25 млн баррелей в сутки, которые были вывезены на 12 танкерах. Поставки из Новороссийска также выросли до около 750 тысяч баррелей в сутки", - добавляют журналисты.

Выручка РФ от экспорта "черного золота" за отчетный период выросла на 50 миллионов долларов, до 1,33 миллиарда долларов.

Больше всего российской нефти за период с 28 августа по 21 сентября традиционно досталось азиатским клиентам страны-агрессора. Отмечается, что поставки выросли до, в среднем, 3,18 миллиона баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем за последние полгода.

Между тем, добыча нефти в России растет после достижения соглашения ОПЕК+, которое предусматривает увеличение квоты на добычу российского сырья на 400 тысяч баррелей.

Из-за атак украинских дронов на российские НПЗ и, соответственно, сокращения переработки, местные компании направляют больше сырой нефти на экспорт. По оценкам JPMorgan, объем переработки сырья в России упал ниже 5 миллионов баррелей в сутки - самого низкого показателя с апреля 2022 года. Вследствие этого на внутреннем рынке РФ растет дефицит бензина.

Экспорт нефти из России и украинские удары по российским НПЗ

Доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов снизились в августе до одного из самых низких уровней с начала полномасштабного вторжения в Украину, согласно отчету Международного энергетического агентства.

По данным МЭА, в августе доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов упали на 920 млн долларов по сравнению с июлем - до 13,51 миллиарда долларов, из-за сокращения поставок и увеличения скидки на российское "черное золото". При этом в России заговорили о возможном сокращении добычи нефти.

Тем временем украинские беспилотники продолжают систематические удары по российским НПЗ. 24 сентября стало известно, что дроны второй раз за неделю поразили НПЗ "Газпрома" в Башкортостане. По данным наших источников в СБУ, в результате нескольких попаданий беспилотников на территории завода возник пожар: в воздух поднялся огромный столб черного дыма.

14 сентября украинские "птички" посетили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ в городе Кириши Ленинградской области. В результате атаки была остановлена ключевая технологическая установка, которая обеспечивала 40% переработки нефти предприятием.

