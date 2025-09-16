Атакованный завод обеспечивал более 6% российской нефтепереработки.

Один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в городе Кириши Ленинградской области Российской Федерации остановил ключевую технологическую установку после атаки украинского беспилотника 14 сентября, сообщает Reuters, сообщает Reuters.

По данным источников издания, установка, которая была остановлена из-за атаки дронов обеспечивала переработку НПЗ 40% нефти. Ее ремонт может продлиться около месяца. Журналисты напоминают, что атакованный НПЗ может перерабатывать до 20 миллионов тонн "черного золота" в год.

Собеседники издания добавляют, что завод планирует увеличить объем переработки нефти на мощностях, которые функционируют на 20% чтобы компенсировать отключение поврежденной установки, что позволит поддерживать объемы переработки на уровне около 75% от номинальной мощности.

Видео дня

Издание со ссылкой на источники в отрасли отмечает, что в 2024 году НПЗ в городе Кириши переработал 17,5 миллиона тонн нефти, что составило 6,6% от общего объема нефтепереработки в России. Было произведено 2 миллиона тонн бензина, 7,1 миллиона тонн дизельного топлива, 6,1 миллиона тонн мазута и 600 000 тонн битума.

Агентство Reuters пишет, что на фоне результативных атак украинских беспилотников и очередных разговоров о новых американских санкциях против РФ, а также прогнозируемого снижения запасов нефти в США, цены на "черное золото" 16 сентября практически не изменились.

По данным портала investing, по состоянию на 10:01 по киевскому времени, стоимость нефти марки Brent снизилась на 6 центов, до 67,38 долларов за баррель. Котировки американской нефти марки WTI упали на 3 цента, до 63,27 доллара за баррель.

Атаки украинских беспилотников на российские НПЗ

Украинские беспилотники регулярно устраивают "хлопковые" вечера и ночи на российских НПЗ и удерживают мировые цены на нефть от падения.

В частности, в ночь на 14 сентября был атакован Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ. Власти области подтвердили эту атаку. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, в районе города Кириши сбиты три беспилотника, а оборудование НПЗ, традиционно, подожгли высокоточные "обломки".

12 сентября украинские дроны посетили со взрывным визитом НПЗ в город Уфа в Башкортостане. По предварительным данным, в результате взрывов значительные повреждения получила, в частности, вакуумная колонна первичной переработки нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: