Российская транспортная монополия "Транснефть" уже ограничила возможности для нефтяников хранить сырье.

Российская нефтепроводная монополия "Транснефть" предупредила нефтяные компании, что им, возможно, придется сократить добычу сырья после атак украинских беспилотников на важные экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы России, сообщает Reuters.

Издание отмечает, что украинские беспилотники нанесли удары по меньшей мере по 10 НПЗ, сократив в определенный момент российские нефтеперерабатывающие мощности почти на пятую часть, а также повредили главные нефтеэкспортные порты России на Балтийском море - Усть-Луга и Приморск.

"Российские власти публично не комментировали масштабы убытков или их влияние на производство и экспорт. Однако "Транснефть", которая перекачивает более 80% всей нефти, добываемой в России, в последние дни ограничила возможности нефтяных компаний хранить "черное золото" в своей трубопроводной системе", - отмечает издание со ссылкой на источники, близкие к российским нефтяным компаниям.

По словам собеседников журналистов, "Транснефть" также предупредила нефтяные компании, что ей, возможно, придется принимать меньше нефти, если ее инфраструктура получит повреждения.

Источники журналистов отметили, что атаки украинских беспилотников на нефтяную инфраструктуру страны-агрессора и нехватка мощностей для хранения "черного золота" могут заставить Москву сократить добычу.

"Способность России наращивать добычу нефти сейчас под угрозой из-за ограниченных возможностей хранения", - говорится в сообщении американского банка J.P. Morgan.

В то же время аналитики банка ожидают незначительного сокращения добычи российской нефти.

Атаки украинских дронов на нефтяную инфраструктуру РФ

Украинские беспилотники систематически атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы и порты для экспорта "черного золота". В частности, в ночь на 14 сентября был атакован Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ. По данным Reuters, в результате атаки, завод потерял 40% мощностей для нефтепереработки, которые планируется частично компенсировать.

12 сентября украинские дроны "проинспектировали" НПЗ в Уфе. По предварительным данным, в результате взрывов значительные повреждения получила, в частности, вакуумная колонна первичной переработки нефти.

Не забывают украинские пилоты и о нефтетранспортной инфраструктуре врага. 12 сентября дроны СБУ атаковали ключевой нефтеэкспортный хаб РФ - порт Приморск. В результате атаки были повреждены два танкера "теневого флота" России, а отгрузка нефти была временно остановлена.

