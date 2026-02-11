Эксперт ответил, починят ли Дарницкую ТЭЦ до следующего отопительного сезона

На восстановление Дарницкой ТЭЦ потребуется до 3 лет и около 700 млн евро. Об этом сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Новини.LIVE.
Он отметил, что речь идет не о новом строительстве, а о возвращении станции к тому уровню, на котором она была до российских ударов.
Омельченко добавил, что отдельные элементы теплового оборудования теоретически можно восстановить быстро, но общие сроки будут значительными.
"Этот отопительный сезон - без восстановления. Реалистично - не ранее чем через полгода, а полноценно - через 2-3 года", - очертил сроки Омельченко.
Дарницкая ТЭЦ: новости
Ранее Омельченко заявлял, что Украина рискует не успеть полностью восстановить разрушенные российскими атаками ТЭЦ к началу следующего отопительного сезона, поскольку это требует миллиардных вложений и много времени.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказывал, что Киев получает электрическую энергию за счет внешних высоковольтных линий. Теплоснабжение в столице обеспечивают две теплоэлектроцентрали и десятки котельных.
Он отмечал, что Дарницкая ТЭЦ в ближайшие месяцы не сможет подавать отопление, а вот ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 работают и подают тепло, хотя и не на полную мощность.