Пока окончательного решения о судьбе станции нет.

Украина и Россия во время переговоров о возможном перемирии не достигли консенсуса по Запорожской атомной электростанции. Однако если ЗАЭС останется в руках оккупантов - работать она не будет.

Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал во время встречи с журналистами.

"Россияне хотят оставить себе станцию. Понятно, что мы против этого. И мы сказали, что если это так, то станция не будет работать", - отметил президент.

По его словам, США предлагают совместное управление Запорожской АЭС. Однако этот вариант можно будет рассматривать только после определенных шагов со стороны американских партнеров.

"Здесь наша позиция очень проста. Если американцы могут забрать станцию под себя, каким-то образом демилитаризуют эту зону, то есть российские войска должны отойти со станции на какое-то расстояние, чтобы был доступ к станции у Украины", - пояснил Зеленский.

При этом он обратил внимание на то, что враг рассматривает ЗАЭС как свою собственность, а делать уступки - не в стиле россиян.

"Если американцы могут забрать станцию под себя, то понятно тогда, что означает их доля в станции. Это их влияние, это их деньги, а наше - это наше. И поэтому по состоянию на сейчас, что это за консорциум может быть по станции, как это все реализовать, как дальше запустить работу, как менеджерить, - пока сложно сказать. Все это в обсуждениях", - резюмировал президент.

Запорожская АЭС - последние новости

Месяц назад в районе временно оккупированной Запорожской АЭС было введено локальное прекращение огня для проведения необходимых ремонтных работ. При этом в МАГАТЭ подчеркнули, что общая ситуация с ядерной безопасностью и защитой на станции остается крайне нестабильной.

По мнению главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в случае заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, ЗАЭС потребует "особого статуса", а также отдельного соглашения о сотрудничестве между воюющими сторонами.

