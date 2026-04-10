Потери РФ от ударов Украины не превышают доходов от скачка цен на нефть, – Буданов

Впрочем, Украина не собирается прекращать эти удары, пока продолжается война.

Российская Федерация получает прибыль благодаря огромному скачку мировых цен на нефть, вызванному блокированием Ормузского пролива со стороны Ирана. На данный момент российские потери от украинских ударов по нефтяной отрасли РФ не превышают ее доходов от завышенных цен на нефть. Об этом Буданов сказал в Ужгороде во время общения с "Новини.Live" и "Укринформ".

Как отметил Буданов, украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам "не могут, к сожалению, сравниться с тем скачком цен, который произошел".

"Но они точно влияют на нефтяную, нефтегазовую отрасль Российской Федерации", – добавил Буданов.

При этом он отметил, что Украина не может себе позволить прекратить наносить удары по нефтяным объектам в РФ, пока продолжается война.

Удары по нефтяной отрасли РФ

Как сообщал УНИАН, ранее глава ОП заявил, что международные партнеры Украины обратились к Киеву с просьбой ослабить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы на фоне резкого роста мировых цен на нефть.

Но Украина не прекратит наносить удары по отрасли, которая работает на российский фронт.

Вас также могут заинтересовать новости: