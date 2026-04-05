Буданов: Союзники просят Украину ограничить удары по российским НПЗ

Несмотря на дипломатические сигналы, украинские военные продолжают сообщать о новых успешных ударах по нефтяной инфраструктуре России.

Иностранные партнеры Украины обратились к Киеву с просьбой ослабить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы на фоне резкого роста мировых цен на нефть. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.

По его словам, Украина получает "определенные сигналы" о необходимости уменьшить удары, однако он не уточнил, какие именно страны выступили с такой просьбой.

Буданов не уточнил, готова ли Украина менять свою тактику в ответ на просьбы партнеров. В то же время он выразил надежду, что конфликт вокруг Ирана в ближайшее время может завершиться.

Видео дня

Подорожание энергоносителей связано с эскалацией конфликта вокруг Ирана, который длится уже несколько недель. Ситуацию осложняет перекрытие Ормузского пролива – ключевого маршрута, через который транспортируется значительная часть мировой нефти.

На этом фоне атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру могут еще больше расшатать рынок, что и вызывает беспокойство союзников.

Украина считает НПЗ законными целями

Киев системно использует дальнобойные дроны для ударов по военным и промышленным объектам в России. Среди ключевых целей – нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают топливом армию РФ и финансируют военную машину Кремля.

За последние недели интенсивность таких атак возросла, а российская сторона сообщает о рекордном количестве беспилотников в своем воздушном пространстве.

В частности, были повреждены мощности таких предприятий, как Саратовский нефтеперерабатывающий завод и Киришинский нефтеперерабатывающий завод.

Также 3 апреля украинские военные подтвердили удар по заводу "Башнефть-Новойл" – одному из крупнейших производителей смазочных материалов в РФ.

На фоне подорожания нефти доходы Москвы растут. Сообщается, что только за первые недели эскалации на Ближнем Востоке Россия могла дополнительно заработать миллиарды долларов.

Кроме того, Соединенные Штаты временно ослабили ограничения, позволив отдельным странам покупать российскую нефть для стабилизации рынка.

