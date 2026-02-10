Евросоюз и США зажали в тисках кошелек Кремля: доходы России обвалились до минимума

Экономист Янис Клюге считает, что России придется снижать интенсивность боевых действий в Украине.

Доходы России от экспорта нефти и газа упали до самого низкого уровня с начала войны против Украины. На финансы Кремля одновременно давят новые санкции США и Европейского Союза, падение спроса со стороны Индии и усиление борьбы с "теневым флотом".

Издание Associated Press пишет, что падение доходов вынуждает Владимира Путина брать в долг у российских банков и повышать налоги, чтобы удержать государственные финансы в равновесии. Однако эти меры только усиливают напряжение в экономике, которая и без того буксует из-за войны, устойчивой инфляции и нехватки рабочей силы.

В январе доходы российского бюджета от нефтегазовых налогов обвалились до 393 млрд рублей (5,1 млрд долл.), что почти втрое меньше, чем в январе прошлого года. Эксперт по российской экономике Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге отмечает, что это самый низкий показатель со времен пандемии COVID-19.

Видео дня

Индия сокращает закупки

США снизили для Индии импортные пошлины в обмен на сокращение закупок российской нефти. Дели официально не комментирует, но цифры показательны. По данным Киевской школы экономики и Администрации энергетической информации США, поставки российской нефти в Индию за последние недели сократились с 2 млн баррелей в день в октябре до 1,3 млн в день в декабре.

Однако аналитическая компания Kpler отмечает, что "Индия вряд ли полностью откажется от дешевой российской энергии в ближайшем будущем".

Санкции против "теневого" флота

Параллельно союзники Украины массово санкционируют отдельные "теневые" танкеры, которые перевозят российскую нефть, чтобы отпугнуть клиентов от закупки их нефти. Таким образом, под санкциями уже около 640 судов.

Из-за рисков покупатели требуют больше скидок на "черное золото" из РФ. В декабре российская Urals упала ниже 38 долларов за баррель, тогда как Brent стоил более 62 долларов. Разрыв в 25 долларов - серьезная потеря для бюджета РФ.

Санкции также привели к тому, что в танкерах в море накопилось избыточное количество нефти в около 125 млн баррелей. Из-за этого цены на фрахт танкеров взлетели до 125 тыс. долл. в день.

Экономика останавливается

Ко всем этим проблемам добавляется еще и то, что экономический рост в России фактически остановился. Эффект от военных расходов исчерпался, а нехватка рабочей силы сдерживает возможности бизнеса расширяться.

В третьем квартале ВВП вырос лишь на 0,1%, а прогнозы на год сейчас колеблются в пределах 0,6-0,9%. Тогда как в 2023-2024 годах рост превышал 4%.

"Думаю, что Кремль обеспокоен общим балансом бюджета, поскольку это совпадает с экономическим спадом. И в то же время расходы на войну не уменьшаются", - отметил Клюге.

Чем это грозит России

Чтобы закрыть дыры в бюджете, вызванные падением нефтяных доходов и замедлением экономики, Кремль взялся повышать налоги и активнее занимать деньги. Госдума подняла НДС с 20% до 22%, а также увеличила пошлины на импорт авто, сигарет и алкоголя. Параллельно правительство увеличило заимствования у лояльных российских банков. Но Фонд национального благосостояния все еще имеет резервы для латания бюджетных дыр.

Агентство отмечает, что средства у Кремля пока есть. Но повышение налогов еще больше тормозит экономику, а рост долгов рискует ухудшить инфляцию, которую удалось снизить до 5,6% за счет процентных ставок Центробанка на уровне 16%, по сравнению с пиковым показателем в 21%.

"Дайте этому шесть месяцев или год, и это может повлиять на подход Кремля к войне. Не думаю, что из-за этого Россия будет искать мир, но они могут захотеть снизить интенсивность боевых действий, сосредоточиться на определенных участках фронта и замедлить войну. Такой может быть реакция, если война станет слишком дорогой", - подытожил Клюге.

Экономика России - последние новости

6 января стало известно, что Владимир Путин распорядился в этом году существенно увеличить сбор налогов на фоне того, что военная экономика страны продолжает терять обороты.

Ранее сообщалось, что в России замедлился рост зарплат, даже несмотря на рекордно низкий уровень безработицы. Это стало очередным признаком охлаждения российской экономики во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: