Эффективное удобрение для цветов можно создать просто на кухне.

Спатифиллумы и орхидеи – одни из самых популярных комнатных растений. Во многом благодаря своей неприхотливости. Но даже им требуется немного внимания и уход. В первую очередь – дополнительное питание для оптимального цветения и поддержания здоровья. Джилана Томас, специалист из Feel Grounded, подтвердила сайту Express, что наличие достаточного уровня питательных веществ в грунте поможет растениям быть сильными и здоровыми, укрепит их сопротивляемость стрессу и болезням.

Чем подкормить спатифиллум в домашних условиях

Однако не нужно тратить семейный бюджет на специализированные удобрения для комнатных растений. У себя на кухне легко "нахимичить" собственное удобрение для цветов. Один из простых способов стимулировать цветение комнатных растений – подкормить их рисовой водой. Рисовая вода содержит множество необходимых им питательных веществ, а также крахмальные витамины и аминокислоты, которые помогут им цвести.

"Рисовая вода отлично подходит для внесения в грунт азота, фосфора и калия, а также полезных бактерий и сахаров. Разные сорта риса имеют разную питательную ценность, но любой сорт будет полезен для ваших растений", - рассказала Джилана Томас.

Рисовая вода не только поможет подкормить спатифиллум для цветения, а она также помогает стимулировать рост корней и улучшать здоровье почвы. Такое средство обеспечивает более мягкий способ доставки необходимых питательных веществ комнатных растениям без использования химических или синтетических удобрений.

Как подкормить орхидею и спатифиллум рисовой водой

Чтобы приготовить удобрение из рисовой воды для комнатных растений, таких как спатифиллумы и орхидеи, сначала слейте воду, оставшуюся после промывки риса. Важно, чтобы в ней не было соли или каких-либо приправ. Затем перелейте ее в банку с крышкой, и используйте по мере необходимости. Такую воду можно хранить при комнатной температуре до пяти дней.

Но подкормить спатифиллум, чтобы он зацвёл нужно умеючи. При поливе смешайте одну часть рисовой воды с тремя частями свежей воды, которая обычно используется для полива (например, можно взять один стакан рисовой воды на три стакана чистой воды). Очень важно разбавлять рисовую воду из-за ее высокого содержания питательных веществ. Если подлить под растения рисовую воду в концентрированном виде, питательных веществ может оказаться слишком много, а это риск повредить корни.

Подкармливать орхидею и спатифиллум таким раствором можно раз в четыре недели весной и летом, это даст им дополнительный импульс для цветения. Если все сделать правильно, это простое удобрение сделает растения более крепкими, здоровыми и они будут давать больше цветов.

