Как отметили в Минэнерго, ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

В ночь на 24 декабря Россия в очередной раз атаковала украинскую энергосистему, частично оставив без электричества потребителей пяти областей, сообщает Министерство энергетики Украины.

"Ночью враг продолжил атаковать энергетическую инфраструктуру. Вследствие этого - на утро есть новые обесточивания в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях", - отмечается в сообщении.

В энергетическом ведомстве добавили, что ремонтные бригады облэнерго работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование и, соответственно, восстановить электроснабжение.

В Минэнерго констатировали, что ситуация в энергосистеме остается сложной, и добавили, что энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней и предыдущих массированных ракетно-дронных атак.

В ведомстве отметили, что 24 декабря украинцам поочередно будут отключать свет во всех регионах Украины до конца суток. Промышленность должна ограничить потребление до определенного лимита, поскольку действуют графики ограничения мощности.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

Накануне РФ осуществила девятую с начала года массированную ракетно-дронную атаку на энергосистему Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, во время сегодняшнего обстрела РФ применила десятки ракет и более 650 дронов.

В результате вражеской атаки Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая области временно почти полностью остались без света.

Ранее энергетический эксперт, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко прогнозировал, что в среднем украинцы всю зиму будут сидеть с отключениями объемом от 2 до 4 очередей. Тяжелее всего, по его прогнозам, будет потребителям в прифронтовых и приграничных регионах и Киеве, тогда как в западных областях отключений почти не будет.

