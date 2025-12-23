Всего под ударом уже были по меньшей мере 13 областей.

Во время сегодняшнего обстрела Украины россияне применили более 650 дронов и десятки ракет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"С ночи продолжается массированный российский удар по Украине, прежде всего по нашей энергетике, по гражданской инфраструктуре, буквально по всей инфраструктуре жизни. Более 650 дронов уже было, и значительная часть - это "Шахеды". Более трех десятков ракет. По состоянию на сейчас на большей части территории Украины сохраняется режим воздушных тревог", - отметил он.

По его словам, привлечены все необходимые службы для ликвидации последствий удара, но к сожалению, есть потери. В частности, в Киевской области от удара российского дрона погибла женщина. Известно о погибшем человеке в Хмельницкой области. На Житомирщине погиб четырехлетний ребенок - российский дрон попал в жилой дом.

Видео дня

"В целом под ударом уже были по меньшей мере 13 областей. Значительную часть дронов и ракет удалось сбить. Подробная информация от Воздушных сил будет позже - когда поступят все отчеты. Впрочем, были и попадания. Ремонтные бригады, энергетики уже работают, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей, наших городов и общин", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что этот российский удар чрезвычайно ясно сигнализирует о российских приоритетах.

"Удар перед Рождеством, когда люди хотят побыть просто со своими родными, дома, в безопасности. Удар фактически в разгар переговоров, которые ведутся, чтобы завершить эту войну. Путин никак не может смириться с тем, что надо перестать убивать. И это означает, что мир давит на Россию недостаточно. Сейчас надо реагировать. Нужно дожимать Россию до мира и гарантированной безопасности. Нужно не забывать, что каждый день - и в будни, и в праздники - Украина защищает жизни людей. ПВО для Украины, финансирование на закупку оружия, поставки энергетического оборудования - все это процессы, которые не идут на выходные", - отметил президент.

Массированная атака РФ - главные новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 декабря, Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ракет и ударных дронов. В ряде областей объявлено об экстренных отключениях света.

По данным Ровенской ОГА, в результате атаки РФ поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом, в котором взрывной волной выбило окна. В Житомирской области пострадали шесть человек в результате атаки РФ.

В Одесской области есть повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры. В Хмельницкой области также есть жертва.

В Киеве обломки упали возле жилого дома. В результате российской атаки по Вышгородскому и Обуховскому районам Киевщины погиб 1 человек, еще 3 пострадали, среди них ребенок.

Вас также могут заинтересовать новости: