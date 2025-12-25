Россия на Рождество частично оставила без света четыре области Украины

Энергетики делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее вернуть в работу все поврежденное оборудование.

Россия в ночь на 25 декабря в очередной раз атаковала украинскую энергетику. В результате ударов частично остались без света четыре области, сообщил на брифинге государственный секретарь Министерства энергетики Сергей Суярко.

"В рождественскую ночь враг продолжал атаки на украинскую энергетику. В результате обесточены потребители в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской областях", - рассказал Суярко.

По его словам, энергетики делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее вернуть в работу все поврежденное оборудование и, соответственно, восстановить электроснабжение. Он добавил, что аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В Минэнерго отметили, что из-за последствий предыдущих российских обстрелов остаются обесточенными потребители и в Одесской области.

По словам Суярко, 25 декабря во всех регионах Украины будут поочередно отключать свет, а промышленность должна ограничить потребление электроэнергии до определенного лимита, поскольку будут применяться графики ограничения мощности. Он также напомнил, что актуальные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

23 декабря Россия осуществила девятую с начала года массированную атаку на энергосистему Украины. По словам президента Владимира Зеленского, во время сегодняшнего обстрела энергетики враг запустил по Украине более 650 дронов и десятки ракет.

Из-за вражеской атаки в ряде областей и Киеве применялись экстренные отключения. В Минэнерго тогда сообщили, что в результате вражеской атаки три области остались без электроснабжения.

Накануне Рождества российская армия снова ударила по энергетическим объектам Украины, частично оставив без света пять областей.

