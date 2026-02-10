Мама Jerry Heil заявила о 'подставе' на Нацотборе

Женщина призналась, что почувствовала разочарование во время трансляции.

Мама украинской певицы Jerry Heil, Людмила Шемаева, эмоционально высказалась о поражении дочери на Национальном отборе на песенное шоу "Евровидение-2026".

Женщина сделала в Instagram репост поста дочери, в котором та называет главным кубком вечера награду от еврофанов. "Я получила свой главный кубок вечера - он о любви тех, для кого Евровидение - это не просто конкурс, а целая музыкальная вселенная. И если этот кубок - выбор еврофанов из Украины и 17 стран, значит что-то я делаю правильно", - написала Яна.

Людмила тоже заявила, что кубок - это награда, которая "выше любого Евровидения", поблагодарив всех поклонников своей дочери. В то же время она выразила сомнения в честности проведения Национального отбора:

"В голосовании на Нацотборе, в том, как транслировался сам номер, как подавался звук, я что-то совсем разуверилась. Такое ощущение, что это действительно было подстава, как и пишет об этом много людей. Для чего это было сделано - знает только тот, кто это задумал. Но все, что не делается, к добру".

Напомним, в финале Национального отбора на "Евровидение-2026" Jerry Heil заняла третье место, уступив исполнителям Laud и LELÉKA. Артистка жаловалась, что ее номер не показали в эфире так, как было запланировано.

