Дарницкая ТЭЦ Киева остановлена: масштабы разрушений показали на фото

Россияне в очередной раз прицельно били по энергоструктуре, пытаясь заморозить гражданское население.

ТЭЦ-4 города Киева, она же Дарницкая ТЭЦ, временно прекратила свою работу в результате атаки российских оккупационных войск.

Об этом сообщает ее обслуживающая компания ООО "Евро-Реконструкция". Сейчас специалисты проводят обследование объекта и разрабатывают методы восстановления его работы.

Скорее всего, именно ТЭЦ-4 на Дарнице посетили сегодня первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом свидетельствует сообщение чиновника, опубликованное в Телеграм.

"Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте посетили сегодня одну из киевских ТЭЦ, которую этой ночью атаковала Россия. Показали господину Рютте ужасные последствия этой атаки. Враг нанес ракетный удар по энергообъекту, который обеспечивает теплом жителей города. Это гражданский объект", – сообщает Шмыгаль.

Вице-премьер подчеркивает, что обстрел был сознательным и произошел именно тогда, когда температура опустилась до самой низкой отметки в -25°C.

"В разговоре с господином Рютте акцентировали важность усиления защиты объектов тепло- и электроснабжения. Системы ПВО и ракеты к ним. Важно обеспечить своевременную поставку оружия, ведь Россия наращивает свое производство. Также обсудили сотрудничество в противодействии кибернетическим угрозам в энергосекторе", – добавил он.

Отметим, что Дарницкая ТЭЦ является старейшей из действующих ТЭЦ Киева. Она обеспечивает отоплением более 1000 домов в Дарницком и Днепровском районах столицы.

Состояние энергосистемы Украины – главные новости

Российские оккупанты использовали так называемое "энергетическое перемирие" для накопления ракет, сообщил УНИАН директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. В результате атаки ситуация с тепло- и электроснабжением в Киеве и Харькове значительно ухудшилась. В столице больше всего пострадала именно Дарницкая ТЭЦ.

Из более чем тысячи домов в Киеве, которые обслуживала Дарницкая ТЭЦ-4, коммунальщики слили воду из систем теплоснабжения, чтобы избежать замерзания и прорыва труб.

