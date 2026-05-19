'Мандалорец и Грогу', 'Пассажир' и австрийское кино: главные премьеры этой недели

В то же время онлайн станут доступны фильмы "Джек Райан: Война привидений" и "Дамы вперед".

Главными премьерами этой недели в кинотеатрах Украины станут приключенческий фантастический экшн "Мандалорец и Грогу" с Педро Паскалем и хоррор "Пассажир".

Также на этой неделе стартует фестиваль "Неделя австрийского кино 2026", в рамках которого киноманам покажут пять фильмов, в том числе из программы нынешнего Берлинале.

В то же время онлайн станут доступны шпионский экшн "Джек Райан: Война призраков" с Джоном Красински и романтическая комедия "Сначала дамы" с Розамунд Пайк и Сашей Бароном Коэном.

Видео дня

Подробнее о главных киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Мандалорец и Грогу

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (США, 2026, приключения/фантастика/экшн)

Фильм станет прямым продолжением хитового сериала "Мандалорец" от Disney+ из вселенной "Звездных войн", который выходил с 2019 по 2023 годы и на данный момент насчитывает три сезона. События будут происходить через некоторое время после завершения третьего сезона. Жестокая Империя пала, однако ее военачальники все еще разбросаны по галактике. Молодая Новая Республика пытается защитить все то, за что боролось Восстание, поэтому обращается за помощью к легендарному мандалорскому охотнику за головами Дину Джарину и его юному ученику Грогу. Вместе они отправляются в свою самую рискованную миссию, которая приведет их к новым союзникам, опасным врагам и испытаниям, которые изменят их судьбы.

В полнометражном фильме к главной роли вернулся Педро Паскаль ("Гладиатор II", "Материалисты", "Фантастическая четверка: Первые шаги", сериалы "Нарко", "Последние из нас").

Также в картине снялись Джереми Аллен Уайт ("Железный коготь", сериал "Медведь") и Сигурни Уивер (франшизы "Чужой", "Охотники за привидениями", "Аватар").

Режиссером фильма выступил создатель сериала "Мандалорец" Джон Фавро, а сценарий ему снова помог написать Дэйв Филони.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Пассажир

Passenger (США, 2026, ужасы)

По сюжету фильма, через несколько недель после начала своего путешествия в фургоне молодая пара становится свидетелем жуткой аварии, в которой гибнет водитель. Вскоре их начинает преследовать Пассажир – демонический сталкер, от которого невозможно сбежать, и который следует за ними, куда бы они ни отправились.

Главные роли в картине сыграли Джейкоб Скипио ("Плохие парни навсегда", "Неудержимые 4") и Лу Ллобелл ("Поколение Вояджер", сериал "Фундация").

Режиссером фильма выступил норвежец Андре Овредал ("Охотники на троллей", "Демон внутри", "Последнее путешествие Деметры").

Неделя австрийского кино 2026

(Австрия, фестивальный)

21 мая 2026 года в столичном кинотеатре "Жовтень" стартует уже 14-я по счету "Неделя австрийского кино". Основная программа фестиваля пройдет в Киеве, но также эти фильмы можно будет посмотреть во Львове, Черновцах и Днепре.

Откроет мероприятие историческая драма "Сиси и я" с Сандрой Гюллер ("Анатомия падения", "Зона интереса", "Проект "Аве Мария") в главной роли.

Также на фестивале покажут два фильма из программы нынешнего Берлинале – историческую драму "Роуз" с уже упомянутой выше Сандрой Гюллер, а также комедийный вампирский хоррор "Кровавая графиня" с Изабель Юппер ("Пианистка", "Она", "8 женщин", "Моя маленькая принцесса", "Самая богатая женщина в мире").

Еще два фильма из программы – комедия "Бабье лето" и драмеди "Самый одинокий человек в городе".

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Джек Райан: Война призраков

Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War (США, 2026, шпионский/экшн)

Фильм станет продолжением одноименного сериала 2018-2023 годов. По сюжету, бывший аналитик ЦРУ Джек Райан, а теперь заместитель главы американской разведки, будет противостоять радикализированной милитаристской группировке, которая задумала что-то очень плохое.

Как и в сериале, главную роль в новинке сыграл Джон Красински ("Тихое место", "Воображаемые друзья", сериал "Офис").

Также к своим ролям из телевизионного шоу вернулись Венделл Пирс (сериалы "Прослушка", "Форс-мажоры"), Майкл Келли ("Человек из стали", "Эверест", сериалы "Карточный домик", "Пингвин") и Бетти Габриэль ("Прочь", "Новокаин").

Среди новых имен в касте – Сиенна Миллер ("Я соблазнила Энди Уорхола", "Звездная пыль", "G.I. Joe: Атака Кобры", "Американский снайпер").

Режиссером фильма выступил Эндрю Бернштейн, который до этого работал над многими громкими сериалами, в том числе "Оно: Добро пожаловать в Дерри", "Дипломатка" и "Озарк".

Фильм станет доступен на Amazon с 20 мая 2026 года.

Дамы вперед

Ladies First (США, Великобритания, 2026, романтика/комедия)

В центре сюжета фильма – высокомерный, но харизматичный ловелас, чья жизнь, наполненная деньгами, властью и случайными интрижками, переворачивается с ног на голову, когда после загадочного падения он просыпается в параллельном мире, где доминируют женщины.

Главные роли в фильме сыграли Розамунд Пайк ("Исчезнувшая", "Аферистка", "Опасный элемент", "Солтберн", "Иллюзия обмана 3", сериал "Колесо времени") и Саша Барон Коэн ("Борат", "Диктатор", "Суини Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит", "Суд над чикагской семеркой", сериал "Железное сердце").

Также в фильме задействованы Ричард Э. Грант ("Чернокнижник", "Дракула", "Солтберн", "Нюрнберг", сериал "Локи"), Эмили Мортимер ("Крик 3", "Матч-пойнт", "Остров проклятых", "Джей Келли"), Чарльз Дэнс ("Чужой 3", "Другой мир: Кровавая месть", сериалы "Игра престолов", "Корона"), Фиона Шоу (франшиза "Гарри Поттер", "Воображаемые друзья"), Кэтрин Хантер ("Орландо", "Бедные-несчастные", "Мегалополис") и другие.

Сняла картину английская театральная режиссер Теа Шеррок, которая до этого работала над фильмами "До встречи с тобой", "Мерзкая посланница" и "Прекрасная игра", а также сериалами "Пустая корона" и "Вызывайте акушерку".

Фильм станет доступен на Netflix с 22 мая 2026 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы мая 2026 года – на этой неделе на Apple TV+ стартует черная комедия "Максимальное удовольствие гарантировано" с Татьяной Маслани, а на Netflix выйдет научно-фантастический сериал "Бороуз" от создателей "Очень странных дел".

Вас также могут заинтересовать новости: