Шмыгаль озвучил сумму, необходимую для восстановления энергетики Украины на последующие 10 лет

Он отметил, что только для быстрого восстановления энергетики в 2026 году необходимо $4,9 млрд.

Общая потребность в восстановлении и модернизации энергетического сектора на следующие десять лет составляет $90,6 млрд, заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время презентации пятой оценки нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении Украины (RDNA5), говорится на его странице в Telegram.

"По сравнению с предыдущей оценкой нынешняя потребность выросла на 34%", - отметил министр энергетики.

По его словам, с первых месяцев полномасштабной войны энергетический сектор стал одной из приоритетных целей России. Шмыгаль добавил, что отчет RDNA5 четко демонстрирует масштаб этих разрушений и помогает планировать Украине их восстановление.

"Мы начали эту работу в 2022 году вместе с Всемирным банком, Еврокомиссией и ООН. Благодарен нашим партнерам, в частности Анне Бьерде, за эту инициативу", - отметил Шмыгаль.

По словам министра энергетики, Украине нужно $71 млрд, что составляет почти 80% от общей суммы, именно на восстановление и модернизацию генерационных мощностей.

Кроме того, $6,4 млрд составляют потребности теплового хозяйства, $5,2 млрд нужны на восстановление газотранспортной инфраструктуры, а также $4,6 млрд - на нефтяную отрасль, включая переработку.

Шмыгаль отметил, что по данным RDNA5, только для быстрого восстановления энергетики в 2026 году необходимо $4,9 млрд.

"Но мы хотим не просто восстановить разрушенное, а построить энергосистему, которая будет гарантировать безопасность и устойчивость на десятилетия вперед", - пояснил он.

Министр энергетики Украины сообщил, что совместно с Всемирным банком Украина начинает работу над обновленной Энергетической стратегией.

"Она определит новое видение развития сектора и четкую дорожную карту восстановления и модернизации", - добавил Шмыгаль.

Чиновник поблагодарил Всемирный банк, Анну Бьерде и всех партнеров за солидарность и поддержку, которую Украина чувствует сегодня и на которую рассчитывает в будущем.

"Вместе мы боремся за свет. И свет победит", - подытожил министр энергетики Украины.

Ситуация в энергетике Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что его страна прекращает с понедельника, 23 февраля, экстренные поставки электроэнергии Украине. Это решение, по словам Фицо, связано с прекращением транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Фицо утверждает, что это не противоречит международным обязательствам страны. Он привел данные, что с января 2026 года аварийные поставки в Украину, которые были необходимы для стабилизации украинской энергосети, были в два раза больше, чем за весь 2025 год.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко считает, что Россия продолжит наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре и после окончания зимы. При этом Свириденко сообщила, что правительство уже начало подготовку энергосистемы к следующему отопительному сезону. В частности, премьер-министр Украины поручила областным военным администрациям совместно с министерствами энергетики, финансов и развития общин совместно с "Укрэнерго" разработать региональные планы энергетической устойчивости.

