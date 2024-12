Эксперты считают, что российские войска возможно начнут уничтожать украинскую ГТС.

Будущее транзита газа через Украину находится на переломном этапе. Если до среды, 1 января 2025 года, не удастся заключить сделку, миллиарды кубометров российского газа больше не будут поставляться через украинскую газотранспортную систему.

Издание Bloomberg пишет, что Украина находится под давлением некоторых центральноевропейских компаний, в том числе Словакию, которые требуют продлить транзит российского газа через Украину по истечению соглашения о транзите 31 декабря 2024 года.

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не допустит транзита российского газа, который идет на пользу кремлевской военной машине, через Украину после окончания сделки. По его словам, он согласен на транспортировку газа из других стран, хотя, по информации источников, транзит газа из РФ не полностью исключен.

Видео дня

Принимая решение, украинский лидер должен учитывать необходимость защиты 38 600-километровой системы газопроводов страны. За последние три года эта сеть не подвергалась ударам, поскольку через нее шел российский газ. Если поставки прекратятся, то система может стать мишенью, как это уже было с газохранилищами и источниками электроэнергии, что создаст дополнительные технические проблемы, которые затруднят отопление домов в Украине зимой.

"Вопрос о рисках для украинской инфраструктуры находит отклик в дипломатических дискуссиях", - говорит Кристиан Эгенхофер, старший научный сотрудник аналитического центра CEPS в Брюсселе. "Это может оказаться спасательным кругом для Зеленского, если он согласится на продолжение транзита".

В то же время, отметил Эгенхофер, "газовые переговоры будут иметь значение и за пределами Украины". И для Путина, и для Фицо наиболее выгодным вариантом было бы продолжение закупок газа европейскими покупателями напрямую у "Газпрома". В этом случае Россия останется на рынке ЕС без необходимости делиться доходами с посредниками, а Словакия сэкономит на дополнительных расходах на транзит. МИД Украины заявило, что переговоры продолжаются и нельзя полностью исключать возможность заключения сделки в последнюю минуту.

"Ссора из-за российского газа усугубит раскол между членами ЕС, что вполне соответствует интересам России, заинтересованной в том, чтобы европейская поддержка Украины прекратилась", - говорит Бота Ильяс, старший аналитик PRISM.

Отсутствие межправительственного соглашения между Россией и Украиной осложняет, но не исключает возможность заключения коммерческой сделки с участием европейских компаний. Словацкая газовая компания Slovensky Plynarensky Priemysel AS и ее оператор газовых сетей Eustream AS - наряду с венгерской MOL Hungarian Oil and Gas Plc., торговыми ассоциациями и крупными промышленными потребителями из Австрии и Италии - призвали Зеленского разрешить продолжить поставки. Обсуждаемый объем составляет 15 миллиардов кубометров в год.

В связи с приближением крайнего срока рассматриваются альтернативные решения. По словам источников, SPP ведет переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана о поставках газа. Для этого может потребоваться обмен между "Газпромом" и Socar, при котором азербайджанская компания будет закупать соответствующие объемы в России для поставки европейским покупателям.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также предложил перенести место продажи российского газа на физическую границу между Россией и Украиной, что передало бы право собственности на газ европейским покупателям и обязало бы Украину обеспечить транзит в соответствии с ее соглашением о свободной торговле с ЕС.

"Продолжение транзита российского газа в любой форме - будь то через открытое продление контракта с контролируемым Кремлем "Газпромом" или под любым другим названием, но все равно де-факто российским - будет опасным для Украины", - считает Бенджамин Л. Шмитт, старший научный сотрудник аналитического центра CEPA и Центра энергетической политики Клейнмана при Пенсильванском университете.

Транзит российского газа через Украину - последние новости

Скоро истекает действие соглашения о транизит российского газа по территории Украины. Власти заявили, что не будут подписывать новый договор.

В Словакии жестко критикуют Украину за это решение и заявляют, что их страна несет значительные потери из-за этого. На прошлой неделе Роберт Фицо посетил Москву и провел переговоры с ВладимиромПутиным.

После этого Владимир Зеленский заявил, что словацкому премьеру предлагали два варианта выхода из этой ситуации, но он от них отказалася. Кроме того, словацкий премьер пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину после 1 января 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: