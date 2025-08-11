Он вспоминает его как честного человека.

Украинский арт-критик, публицист Константин Дорошенко поделился воспоминаниями о погибшем на войне художнике Давиде Чичкане.

Он написал на своей странице в социальной сети Facebook, что передавал ему на фронт книгу Григория Гусейнова "Принцессы революции", в которой говорится о жене Нестора Махно Галине Кузьменко и анархистской легенде времени освободительной борьбы Марусе Никифоровой:

"На мой вопрос, прислать ли еще что-то, Давид ответил: "Нужны мины хорошие, для миномета. Но негде купить".

В одном из его последних сообщений Дорошенко были следующие слова: "Вокруг люди умирают плотно. И в целом настроение переменное. Не рисуется".

Видео дня

Арт-критик рассказал, что Чичкан добровольно пошел в армию, присоединившись к людям общих взглядов - антиавторитариям. Художник служил минометчиком в роте пехоты, однако продолжал комментировать в сети социально-культурные события.

"Он был настоящим анархистом. Потому что анархизм не об анархии. Он о личной добровольной ответственности в противовес навязанным властным иерархиям. Давид жил согласно взятой на себя идейной ответственности. Помню наш спор, когда он отказался участвовать в одной из моих выставок, потому что на нее продавались билеты. "Я хочу, чтобы трудящиеся могли свободно и бесплатно видеть мои рисунки", - настаивал Давид", - написал Дорошенко.

Также он отметил, что художник прислушивался к разумным аргументам и спокойно аргументировал свои взгляды тем, кто их обесценивал, уничтожал его выставки и лично ему угрожал:

"Он иронизировал над традиционными ценностями, но жил на самом деле честно. И в искусстве был личностью. Его предпочитали международные институции, покупали в свои коллекции даже репродукции его работ. Но Давид выбрал свою Украину, ее волю. И нашу. Я никогда тебя не забуду, Давид. То, каким ты был, меняло мое понимание жизни".

Биография Давида Чичкана

Давид Чичкан родился в 1986 году в Киеве в творческой семье художников Ильи Чичкана и Татьяны Илляховой. Его дед, Аркадий Чичкан, был художником-неконформистом, а прадед, Леонид Чичкан, - социалистическим живописцем.

В начале 2000-х Давид начал творческую деятельность, воспринимая искусство как инструмент социальной и политической критики. Он называл себя не художником, а "рисовальщиком" и работал в графике, живописи, плакате, стрит-арте, перформансе и тексте, стремясь творить для рабочих, а не для элитных галерей.

Выставка "Утраченная возможность" в Киеве в 2017 году была разгромлена, "Ленты и треугольники" в 2022-м во Львове получила повреждения, а показ "С лентами и флагами" в Одесском художественном музее в 2024 году вообще отменили.

Он иллюстрировал "Административный кодекс Украины", создавал объектные проекты и инсталляции, участвовал в Киевском и Одесском биеннале, его работы экспонировались в Украине и за рубежом.

Вас также могут заинтересовать новости: