Коммунальщики планируют обратиться в правоохранительные органы.

В Одессе закрасили посвященный российскому поэту Александру Пушкину известный арт-объект "Тень Пушкина" - памятный знак, расположенный в историческом центре, вероятно, активисты "залили" краской. О событии рассказали в общественной организации "Делаем вам нервы", и обнародовали соответствующие фото.

"Наша миссия - восстановление украинской самобытности Одессы. Здесь о нашем городе на языке вражды с националистического ракурса", - говорится в сообщении.

На фото можно увидеть, что на закрашенном месте лежит табличка, на которой символика Одессы, надпись: "КП "Порто-Франко" и даты, указывающие на срок выполнения работ, сделанных якобы коммунальщиками, и номер телефона.

"Одесские коммунальщики помогли облакам сойти в небе. Тень Пушкина исчезла и больше мы ее не увидим, надеемся, так же как и в ближайшем будущем не увидим Пушкина на Биржевой (старинный монумент возле мэрии города - УНИАН). Всему московскому место на свалке... Так должно быть и будет со всеми маркерами империи, которая уничтожает нас веками", - заявили в организации.

В то же время в пресс-службе мэра Одессы УНИАН заявили, что коммунальщики не имеют отношения к этому событию. Надпись на табличке, как отметили в городском совете, сделана с ошибками, а номер телефона не принадлежит подразделениям Одесского городского совета.

"Любое перемещение, изменение в городском пространстве должно происходить цивилизованным путем. Соответствующие городские службы планируют в ближайшее время обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением", - заявили в мэрии.

Что такое "Тень Пушкина"

"Тень Пушкина" - памятный знак в Одессе - артобъект на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской в виде изображения на тротуаре тени человека, имеющего гротескные черты поэта Александра Пушкина. Знак открыли 26 сентября 2013 года по случаю литературного фестиваля "Пушкинская осень". Инсталляцию выполнили в виде силуэта человеческой фигуры, размером около 3 метров. Сама "тень" изготовлена из тонированного клинкера (высококачественный кирпич, обожженный специальным образом).

Идея арт-объекта принадлежит писателю Олегу Борушко и одесскому краеведу Олегу Губарю. Автор рисунка - скульптор Александр Князик.

Местом установки памятного знака был выбран указанный перекресток, так как в начале XIX века здесь располагалась гостиница (Дом Рено), в которой жил Александр Пушкин в период пребывания в ссылке в 1823-1824 годах.

Планы городских властей и оргкомитета фестиваля по открытию памятного знака вызвали протесты среди части жителей Одессы и определенных общественных организаций, которые считали, что идея не оригинальна, расположение изображения в плоскости тротуара является оскорблением его памяти, инициативная группа противников объекта вообще угрожала помешать его открытию.

Напомним, в апреле в историческом центре Одессы активисты накинули петлю на старинный памятник русскому поэту Александру Пушкину. Соответствующее видео обнародовала основательница и руководительница организации "Делаем вам нервы" Екатерина Мусиенко. Тогда группа из нескольких молодых людей пришла на Биржевую площадь, один из парней поднялся на памятник и набросил на его шею петлю, затем слиз вниз по той же веревке, затянув тем самым петлю.

