Президент отметил, что любая страна, которая получит что-то дешевое от России, в конце концов будет от нее зависимой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит транзит российского газа через свою территорию, чтобы не давать возможности Кремлю зарабатывать на войне. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы не будем заниматься продолжением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности дополнительных миллиардов зарабатывать на нашей крови. И любая страна мира, которая может получить что-то дешевое от России в конце концов будет зависимой от Российской Федерации. Это их политика. Поэтому российский газ транзитировать мы не будем", - сказал Зеленский.

По его словам, во время встречи с коллегами, в частности с премьер-министром Словакии, президент Украины четко объяснил свою позицию по газу. Зеленский отметил, что если это будет газ не из России, а из другой страны, то Украина не будет против транзита. Однако важно, чтобы эта страна не получала газ от России и не передавала его дальше, ведь это фактически будет означать, что Кремль продолжает зарабатывать на войне.

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"Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги в Россию до окончания войны - можно думать. Для нас это важный момент. Мы не дадим возможности дополнительных заработков Российской Федерации на этой войне", - добавил президент.

Транзит российского газа через Украину - главные новости

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не намерена вести переговоры с Россией о новом или продлении действующего соглашения транзита газа и нефти, которое закончится в конце года.

При этом итальянские, словацкие и венгерские компании требуют продлить транзит российского газа через Украину. По словам их представителей, прекращение соглашения может "усложнить поставки газа" и "привести к повышению цен на "голубое топливо" для европейских потребителей".

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