Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит транзит российского газа через свою территорию, чтобы не давать возможности Кремлю зарабатывать на войне. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Брюсселе.
"Мы не будем заниматься продолжением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности дополнительных миллиардов зарабатывать на нашей крови. И любая страна мира, которая может получить что-то дешевое от России в конце концов будет зависимой от Российской Федерации. Это их политика. Поэтому российский газ транзитировать мы не будем", - сказал Зеленский.
По его словам, во время встречи с коллегами, в частности с премьер-министром Словакии, президент Украины четко объяснил свою позицию по газу. Зеленский отметил, что если это будет газ не из России, а из другой страны, то Украина не будет против транзита. Однако важно, чтобы эта страна не получала газ от России и не передавала его дальше, ведь это фактически будет означать, что Кремль продолжает зарабатывать на войне.
"Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги в Россию до окончания войны - можно думать. Для нас это важный момент. Мы не дадим возможности дополнительных заработков Российской Федерации на этой войне", - добавил президент.
Транзит российского газа через Украину - главные новости
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не намерена вести переговоры с Россией о новом или продлении действующего соглашения транзита газа и нефти, которое закончится в конце года.
При этом итальянские, словацкие и венгерские компании требуют продлить транзит российского газа через Украину. По словам их представителей, прекращение соглашения может "усложнить поставки газа" и "привести к повышению цен на "голубое топливо" для европейских потребителей".