По его словам, премьер отказался.

Украина предлагала Словакии компенсацию убытков, которые они получат в результате отказа от российского газа, однако премьер-министр Роберт Фицо отказался.

Об этом в микроблоге X сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Он сказал, что после их разговора в Брюсселе, на котором присутствовали европейские лидеры, его ничего не удивляет. Также Зеленский назвал теневые договоренности с кремлевским правителем Путиным или торговлей государственными интересами, или работой на собственный карман:

"Мы дали ему предложение и по возможной компенсации для словаков - именно для словаков - потерь от российского транзита, и по альтернативам по транзиту - любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. Ему в Москве почему-то выгоднее. Все в Европе понимают почему".

Транзит российского газа через Украину

Как известно, в 2019 году "Нафтогаз" и "Газпром" заключили соглашение о транизите газа, его срок истекает в конце этого года. На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что соглашение продлевать не будут.

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22 декабря словацкий премьер Роберт Фицо прибыл в Москву и встретился с кремлевским правителем Путиным. Он заявил, что Кремль готов продолжить поставки газа через Украину, однако Киев против этого.

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