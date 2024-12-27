Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину после 1 января 2025 года.

В своем видеообращении политик назвал решение остановить транзит российского газа по территории Украины чрезвычайно дорогим и пустым "политическим жестом", за который заплатит весь Европейский союз, передает HN.online. По его словам, Словакия подумает над реакцией на этот шаг:

"В случае необходимости правительство прекратит поставки электроэнергии, которая крайне нужна Украине, или договорится о другом направлении действий".

Он добавил, что из-за решения Украины Словакия потеряет деньги за транзит газа, а также столкнется с повышением цен: "Но кому [есть дело] до Словакии, да, господин Зеленский? Но когда вам что-то нужно, чтобы не замерзнуть зимой, вы тупо кричите".

Видео дня

Фицо предлагает Словакию в качестве площадки для переговоров между Украиной и Российской Федерацией, одновременно обвиняя Владимира Зеленского в "затягивании страны в катастрофу" и называя Соединенные Штаты Америки главным выгодоприобретателем уменьшения зависимости ЕС от российского газа.

Также словацкий премьер заявил, что Россия все еще готова продолжать поставки газа в Евросоюз - это ему подтвердил кремлевский правитель Путин во время встречи в Москве.

Конфликт между Словакией и Украиной

Напомним, что вскоре истекает действие соглашения о транизит российского газа по территории Украины. Власти заявили, что не будут подписывать новый договор.

В Словакии жестко критикуют Киев за это решение и заявляют, что их страна несет значительные потери из-за этого. На прошлой неделе Фицо посетил Москву и провел переговоры с Путиным.

После этого Владимир Зеленский заявил, что словацкому премьеру предлагали два варианта выхода из этой ситуации, однако он отверг оба.

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