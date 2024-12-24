Отмечается, что европейские страны имет возможность получать газ из других источников.

Договор между Киевом и Москвой о транзите российского газа в страны Европы через территорию Украины через неделю завершится. Стороны не планируют продолжать соглашение, с чем не согласны одиозные представители некоторых стран.

Издание Reuters пишет, что объемы поставок российского газа в Европу через Украину относительно невелики. В 2023 году Москва поставила около 15 миллиардов кубометров газа - всего 8% от пиковых объемов российского газа, поставляемого в Европу по различным маршрутам в 2018-19 годах.

Россия потратила полвека на создание своей доли на европейском газовом рынке, которая на пике составляла 35%. Москва уступила свою часть рынка Норвегии, США и Катару, после полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году, что подтолкнуло ЕС к сокращению зависимости от российского газа.

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Цены на газ в ЕС выросли в 2022 году до рекордных отметок после прекращения российских поставок. По мнению чиновников и трейдеров ЕС, рост цен не повторится, учитывая скромные объемы и небольшое число покупателей.

По советскому трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород газ поступает из Сибири через город Суджа, который сейчас находится под контролем украинских военных, в Курской области РФ. Затем через Украину он поступает в Словакию, где газопровод разделяется на ответвления, идущие в Чехию и Австрию.

Общий объем экспорта российского газа по этому маршруту остается стабильным, несмотря на прекращение поставок газа от "Газпрома" австрийской компании OMV в ноябре из-за контрактного спора, и юридические препирательства. Австрия по-прежнему получает большую часть газа через Украину, а на долю России приходится около двух третей импорта газа в Венгрию.

Словакия получает от "Газпрома" около 3 млрд куб. м в год, что также составляет около двух третей ее потребностей. При этом Чехия в прошлом году почти полностью прекратила импорт газа с востока, но в 2024 году возобновила поставки из России.

Большинство других российских газовых маршрутов в Европу закрыты, включая "Ямал-Европа" через Беларусь и "Северный поток" по дну Балтики. Единственный действующий маршрут в Европу - "Голубой поток" и TurkStream в Турцию по дну Черного моря. Турция направляет некоторые объемы российского газа в Европу, в том числе в Венгрию.

Украина должна получать от 0,8 до 1 миллиарда долларов в год за транзит российского газа.

По расчетам Reuters, общий объем экспорта российского газа в Европу по всем маршрутам в 2024 году увеличился до 32 млрд куб. м с 28,3 млрд куб. м в 2023 году. Таким образом, Москва может заработать около 5 миллиардов долларов на продажах через Украину в этом году, исходя из прогнозируемой правительством РФ средней цены на газ в 339 долларов за 1 000 кубометров.

Россия заявила, что готова продлить транзитную сделку, но Киев неоднократно говорил, что не пойдет на это.

Другим вариантом является поставка газа по другому маршруту, например, через TurkStream, Болгарию, Сербию или Венгрию, но пропускная способность этих маршрутов ограничена.

Транзит российского газа через Украину - последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет осуществлять транзит российского газа, если не получит гарантий того, что Кремль не получит финансовой выгоды от продолжения войны.

В ответ на это премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что газовый вопрос - один из пяти основных разногласий в позициях с Украиной.

22 декабря Фицо в ходе визита в Москву обсудил с Владимиром Путиным вопрос о завершении газовой сделки с Украиной. По его словам, российский диктатор подтвердил, что РФ готова продолжать поставки газа на Запад через Украину, но это будет "практически невозможно" после 1 января из-за позиции Киева.

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