Бойцы 72 бригады получили автобус от 'Украинской команды', - Артур Палатный

"Украинская команда" передала 72 бригаде имени Черных Запорожцев автобус. Он нужен бойцам для повышения мобильности и оперативного выполнения боевых задач. Об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Украинская команда" передала автобус 72 бригаде имени Черных Запорожцев. Эти героические ребята в начале полномасштабного вторжения защищали и освобождали Киевщину. И уже три с половиной года бьют врага на Донетчине", - написал Артур Палатный.

Руководитель волонтерского штаба отметил, что транспортное средство нужно военным для улучшения логистики.

"Уверен, что этот автобус повысит мобильность и оперативность подразделений 72 бригады. А "Украинская команда" и дальше будет помогать нашим защитникам на передовой", - подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала на передовую более 90 автомобилей и 3500 разных дронов.

