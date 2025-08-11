В списке есть Лев и Водолей.

Завершается период ретроградного Меркурия, и для ряда знаков это значит, что затянувшаяся полоса испытаний подходит к концу. Уже 11 августа 2025 года планета развернется в прямое движение, а значит, энергия начнет меняться в сторону ясности, стабильности и новых возможностей, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Лев

Для Львов этот ретроградный цикл был особенно сложным, ведь планета находилась прямо в вашем знаке. Недопонимания в общении, трудности в донесении своих мыслей, ощущение, что все идет не так, как планировалось, могли вызывать стресс. С разворотом Меркурия 11 августа вы ощутите прилив сил, обретете ясность и сможете уверенно заявить о себе. Вернется мотивация, творческое вдохновение и желание двигаться вперед. Накопившиеся конфликты и недопонимания удастся сгладить, а чувство внутренней опоры позволит строить планы с оптимизмом.

Водолей

Ретроградный Меркурий проходил по вашему седьмому дому, отвечающему за партнерства, поэтому могли обостриться трудности в отношениях - как личных, так и деловых. Некоторые Водолеи предпочли отстраниться, чтобы разобраться в себе. После 11 августа вы почувствуете, что можете говорить прямо, действовать решительно и находить общий язык с окружающими. Исчезнет ощущение затянувшейся паузы, а взаимодействие с людьми снова станет продуктивным и вдохновляющим.

Скорпион

Ваш 10-й дом карьеры и репутации оказался под влиянием ретроградного Меркурия, что могло привести к заминкам на работе, отменам встреч и даже кризису доверия к коллегам или начальству. У некоторых обострились личные сомнения в профессиональном пути. С середины августа начнется улучшение: общение станет легче, проекты - продуктивнее, а уверенность в своих силах вернется. Самоанализ последних недель даст вам ценные ответы и поможет принимать более взвешенные решения.

Рак

Несмотря на благоприятное влияние Юпитера и Венеры в вашем первом доме, ретроградный Меркурий во втором доме мог притормозить финансовые дела и пошатнуть самооценку. Это время могло принести тревогу за стабильность и будущее. После разворота планеты дела пойдут на лад: в финансах появится больше порядка, а в личной жизни - ясности. Вы почувствуете внутреннее спокойствие и сможете решать семейные вопросы без лишнего стресса.

Дева

Ретроградный Меркурий находился в вашем 12-м доме, из-за чего вы могли замкнуться в себе и отложить активное общение. Мысли были сосредоточены на прошлом и личных переживаниях. С 11 августа вы вернетесь в активное русло: ум станет острее, идеи - яснее, а коммуникация - свободнее. Вы сможете применить на практике выводы, к которым пришли за время ретроградного периода, и сделать свою жизнь более эффективной и гармоничной.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака стоят на пороге судьбоносных перемен.

Вас также могут заинтересовать новости: