Словацкий премьер-министр все же отправился к Путину в Кремль.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо приехал в Россию, на встречу к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Об этом визите сообщил пропагандист Павел Зарубин, опубликовав и видео этого "события" в Telegram.

Сам Фицо ранее заявлял, якобы едет на визит к Путину из-за вопроса прекращения транзита российского газа через Украину. Это должно произойти уже с 1 января 2025 года. Однако о других намерениях и подробностях пока не сообщается.

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Ранее УНИАН сообщал, что Словакия финансирует войну, наживаясь на российском газе. Она не хочет переходить на газ от альтернативных поставщиков, выбирая более дешевую энергию. Фицо один из тех, кто блокирует санкции против российской атомной промышленности в Европе.

Кроме того, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Фицо намеревался поехать к Путину "как лидер страны Евросоюза".

"И мне не нужно объяснять, какую реакцию это вызовет у других европейских лидеров. Это только показывает, насколько усложняется ситуация", - сказал он.

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