Ждет, когда пройдет: Bloomberg рассказал, как РФ пытается преодолеть бензиновый кризис

Российские власти запретили экспорт бензина и дизтоплива, направив остатки нефтепереработки на внутренний рынок.

В течение августа украинские дроны совершили по меньшей мере 13 интенсивных атак на крупные нефтеперерабатывающие заводы России, которые находятся в наиболее населенных регионах. По данным Bloomberg, это более половины от общего количества за предыдущие семь месяцев.

Издание напоминает, что это привело к дефициту бензина, который сначала проявился в отдаленных районах, теперь приближается к Москве. Также Bloomberg пишет, что оптовые цены на товарной бирже SPIMEX побивают рекорды. Авторы статьи прогнозируют, что по состоянию на сейчас больше всего пострадали независимые дистрибьюторы, которые не производят собственное топливо, но крупные компании также могут столкнуться с проблемами поставок, если Киев продолжит свою кампанию.

"Пока что дефицит является ограниченным - это скорее вопрос цены и очередей. Он еще не мешает экономике, а скорее создает неудобства для населения", - сказал Сергей Вакуленко, бывший российский нефтяной руководитель и нынешний старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

В ответ на ограничения Россия запретила экспорт бензина и поручила нефтеперерабатывающим заводам обеспечить внутренние поставки дизельного топлива, ограничив отгрузки за границу. Эти объекты имеют решающее значение для снабжения топлива в европейской части страны, где проживает более двух третей населения.

К тому же, напомнили в Bloomberg, частые удары заставили некоторые ведущие нефтеперерабатывающие заводы остановить работу на несколько дней для проведения аварийных ремонтов, что привело к снижению объемов переработки нефти в России в августе до самого низкого уровня с мая 2022 года.

В своем последнем отчете Международное энергетическое агентство оценило, что августовские забастовки привели к выводу из эксплуатации 250 000 баррелей в сутки активных мощностей России по переработке нефти. Это составляет около 5% от общего объема переработки нефти в стране, хотя по некоторым оценкам цифра может быть еще выше.

"Если временные проблемы превратятся в более длительные, Кремль может начать беспокоиться, чтобы придать этому идеологическую окраску. Сейчас кажется, что они просто ждут, когда это пройдет", - добавил Сергей Вакуленко.

Напомним, что бензиновый кризис в России разрастается. Перебои с поставками топлива наблюдаются уже в 10 регионах, в том числе в европейской части РФ. Также проблемы с бензином существуют во временно оккупированном Крыму и других оккупированных Россией частях Украины.

Добавим, что кампания украинских ударов по НПЗ России расшатывает социально-политическую ситуацию в РФ, ведь Россия потеряла до 20 процентов объемов своей переработки нефти. В частности, издание Forbes сравнило это с дестабилизацией российского общества накануне революции в 1917 году.

