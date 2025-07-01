Рост тарифов поможет восстановить рентабельность потребительского сегмента энергетики.

Тарифы на коммунальные услуги для населения в Украине ниже рыночных. При этом на повышение цен на отопление и горячей воды действует мораторий, хотя электроэнергия подорожала.

"Несмотря на эти повышения, цены на электроэнергию для населения, по оценке ОЭСР (2025), составляют около половины уровня цен для малого бизнеса в Киеве, тогда как цены на газ для населения покрывают примерно 50% расходов на основе рыночных цен на газ", - говорится в меморандуме Международного валютного фонда.

На этом фоне в Фонде считают, что Украине нужен план по формированию устойчивого коммунального сектора в послевоенный период. Отмечается, что в рамках этого подхода тарифы на коммунальные услуги должны покрывать реальные затраты и учитывать социальные аспекты, чтобы защитить уязвимые слои населения.

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Также в документе указано, что рост тарифов поможет восстановить рентабельность потребительского сегмента энергетики, облегчить долговую нагрузку, стимулирует конкуренцию на оптовом и розничном рынках энергии и мотивирует к повышению энергоэффективности.

Коммунальные тарифы - последние новости

Электроэнергия для населения подорожала с 1 июня 2024 года до 4,32 грн за киловатт. Позже временная следственная комиссия парламента признала это повышение экономически необоснованным.

По данным Госстата, в Украине за год - с мая 2024-го по май 2025-го года - существенно выросла стоимость коммунальных услуг, но тарифы на некоторые услуги остались на прежнем уровне,

По ее данным, наиболее существенно подорожала электроэнергия - на 63,6%. На "почетном" втором месте квартплата - плюс 17,9%. Стоимость вывоза мусора за последний год подскочила на 10,5% и замкнула "призовую тройку".

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