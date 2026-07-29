Цены на нефть резко выросли после ударов США по Ираку

В ближайшей перспективе цена нефти марки Brent может достичь 100 долларов.

Средние цены на нефть в среду, 29 июля, выросли примерно на 3 доллара за баррель после совместных ударов США и Саудовской Аравии по Ираку, сообщает Reuters.

По состоянию на 8:20 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,15 доллара, или 3,8% – до 87,24 доллара за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate (WTI) – на 2,73 доллара, или 3,4% – до 81,99 доллара за баррель.

Нефть вновь начала дорожать после того, как в Вашингтоне заявили, что перехватили ракетный удар, направленный против американских войск. После этого США и Саудовская Аравия нанесли удары по поддерживаемым Ираном группировкам в Ираке, обвинив их в атаках дронов на саудовские нефтяные объекты. В ответ в Иране назвали эти обвинения "серьезной ошибкой".

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Последние события ослабляют ожидания скорой деэскалации напряженности в Персидском заливе. 28 июля лишь пять грузовых судов прошли через Ормузский пролив, где интенсивность движения танкеров остается низкой.

"Мы считаем, что цены на нефть Brent будут продолжать колебаться в диапазоне 80–100 долларов за баррель в ближайшее время, поскольку конфликт на Ближнем Востоке то затихает, то снова разгорается", – отмечают аналитики DBS Bank.

Полного снятия блокады Ормузского пролива не произойдет, и цены на нефть могут достичь более высокого уровня, около 80 долларов за баррель, даже в условиях деэскалации, считают эксперты.

По предварительным оценкам, запасы сырой нефти в США сократились примерно на 3,3 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 24 июля. В свою очередь, ОПЕК+ должна приостановить увеличение добычи нефти на три месяца, начиная с октября, что еще больше поддержит цены.

Цены на топливо в Украине – последние новости

После предыдущего снижения цен на нефть в Украине, после нескольких недель подорожания, стоимость бензина стабилизировалась. Но цены на дизель и автогаз продолжают расти. В некоторых сетях дизель подорожал сразу на 8 гривень за день.

Эксперт по топливу Дмитрий Леушкин отметил, что в Украине фиксируется дефицит дизельного топлива и бензина. По его словам, из-за перебоев с поставками нехватка топлива может продлиться еще как минимум месяц.

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