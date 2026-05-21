Дроны атаковали Самарскую область РФ, горит НПЗ в Сызрани, - СМИ

В сети появились кадры с черным дымом, поднимающимся над промзоной.

В городе Сызрань Самарской области РФ ночью 21 мая, предположительно, был атакован нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщила Astra.

"После атаки БПЛА горит Сызранский нефтеперерабатывающий завод (СНПЗ) в Сызрани Самарской области, установил OSINT-аналитик ASTRA по кадрам очевидцев. Над промзоной поднимается черный дым", – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил, что в регионе введен режим "Ковер" из-за угрозы беспилотников, впоследствии он сообщил, что в результате атаки БПЛА на Сызрань погибли два человека и есть раненые.

Сызранский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в Самарской области. Он входит в структуру "Роснефти". Выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженный газ и т. д. За год завод перерабатывает от 7 до 8,5 млн тонн нефти.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, 19 мая Силы обороны нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области. Мощность переработки предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год.

Накануне стало известно о повторном ударе по НПЗ "Лукойла". По данным Генштаба, была поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6 с последующим пожаром на предприятии. Также сообщается, что на пораженную установку ЭЛОУ АВТ-6 приходится более половины общей мощности первичной переработки.

По сообщению Reuters, ключевые НПЗ в центральной России остановились после украинских ударов. Совокупная мощность нефтеперерабатывающих заводов, полностью или частично остановивших работу, превышает 83 млн метрических тонн в год, или около 238 000 тонн в день. Это составляет около четверти общей мощности нефтепереработки в России.

