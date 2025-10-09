По данным EUObserver, 19-й пакет санкций продолжает блокировать Словакия.

Венгрия больше не выступает против запрета импорта российского газа в рамках 19-го пакета санкций. При этом новые энергетические ограничения в отношении России до сих пор не поддерживает Словакия, сообщает EUObserver со ссылкой на дипломатов, знакомых с деталями переговоров.

По данным собеседников издания, посол Венгрии в ЕС не выступил против эмбарго на поставки российского сжиженного газа, несмотря на то, что Будапешт ранее пытался добиться исключения для себя.

Вместе с тем, издание отмечает, что новые антироссийские санкции отказался согласовывать посол Словакии в ЕС.

"Он отказался соглашаться на новые санкции против России на том основании, что политика ЕС по изменению климата повредит словацкой автомобильной промышленности", - рассказал журналистам один из дипломатов, знакомый с деталями переговоров.

Издание отмечает, что блокировать новый пакет антироссийских санкций потенциально может также Австрия. Официальная Вена стремится получить разрешение на размораживание 2 миллиардов евро российских активов в качестве компенсации для "Райффайзен Банк" за штраф, наложенный Россией. Но ни одна из 26 других стран-членов не поддержала это предложение, отмечают источники издания.

Вместе с тем, журналисты обращают внимание, что другие положения 19-го пакета санкций уже были неофициально согласованы. Речь идет о внесении в черный список еще по меньшей мере 31 физического и юридического лица, причастных к российским военным действиям, более 120 российских нефтяных танкеров "теневого флота", а также усиление ограничений на российский банковский сектор.

"Осталось выяснить, готова ли Австрия умереть за ("Раффайзен банк", - УНИАН), но дипломаты ожидают, что Словакия пойдет на уступки либо до встречи министров иностранных дел ЕС 20 октября, либо на саммите ЕС 23 октября", - заключает издание.

Санкции ЕС против России - последние новости

Еврокомиссия 19 сентября представила 19-й пакет санкций против России, который, среди прочего, предусматривает запрет на импорт сжиженного газа из РФ.

Блок планирует окончательно попрощаться с российской нефтью и газом до 2028 года. Сейчас продолжаются переговоры о технических изменениях накануне голосования за законопроект о запрете импорта российской нефти и газа в ЕС.

Еврокомиссия также планирует дополнительно стимулировать страны отказаться от российской нефти. Для этого она предлагает ввести пошлины на российское "черное золото".

