Министр Трампа требует от Европы отказаться от российских нефти и газа, - FT

Дональд Трамп вновь требует от ЕС прекратить закупку основных российских энергоносителей.

Европейские страны должны прекратить покупать российскую нефть и газ, если они хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы. Об этом министр энергетики США Крис Райт сказал в комментарии Financial Times. Он пояснил, что эта торговля финансирует "военную машину" российского диктатора Владимира Путина.

По мнению министра энергетики США, взамен европейские страны могут покупать американский сжиженный природный газ, бензин и другие продукты из ископаемого топлива. Это, по его словам, позволит выполнить условия торгового соглашения между США и ЕС.

"Если бы европейцы поставили точку и сказали: "Мы не будем покупать российский газ, мы не будем покупать российскую нефть". Имело бы это положительное влияние на то, чтобы США также более агрессивно подошли к [санкциям]? Безусловно", - сказал он.

Он добавил, что по его мнению - это было бы экономически выгодно для Европы. А США были бы для ЕС не только надежными поставщиками энергоносителей, но и союзниками.

"Другая причина заключается в том, что Россия финансирует свою военную машину за счет экспорта нефти и природного газа. Если прекратить их покупку в Европе, то это уменьшит доходы россиян", - добавил он.

Издание напомнило, что Брюссель давит на Вашингтон, чтобы тот ввел более жесткие экономические санкции против России для усиления давления на Путина в рамках дипломатических усилий, направленных на заключение мирного соглашения в Украине. Но президент Трамп все еще не ввел дополнительных санкций против России.

Также FT приводит данные аналитического центра Ember о том, что в 2024 году российский газ составлял 14% от общего импорта ископаемого топлива в ЕС. Это на две пятых меньше по сравнению с началом 2022 года, когда Москва начала вторжение в Украину. Однако, добавило издание, это на 18% больше, чем в 2023 году - главным образом из-за увеличения поставок российского СПГ.

"Брюссель разрабатывает правовые нормы для постепенного отказа от российской нефти и газа до 2028 года, хотя этот план встречает сопротивление со стороны Венгрии и Словакии, которые продолжают покупать более дешевый трубопроводный газ из России", - говорится в статье.

Усиление санкций против РФ - что известно

Как писал УНИАН, по последним заявлениям президента США Дональда Трампа, он готов перейти к следующему этапу в введении санкций против РФ. Также об этом говорил министр финансов США Скотт Бессент. Но он также говорил об условии введения ответных санкций со стороны ЕС.

По данным СМИ, Европейский Союз разрабатывает ограничения для банков и энергетических компаний в рамках следующего, 19-го, пакета санкций. В нем могут быть санкции против российских платежных и кредитных карточных систем, а также криптовалютных бирж. Также не исключается, что ЕС ограничит торговлю нефтью с РФ. Пакет ограничений, по данным Bloomberg, усилит санкции против теневого нефтяного флота ЕС.

Сейчас Россия, наоборот, нарастила свой теневой флот - это танкеры под флагами третьих стран, которые транспортируют российскую сырую нефть покупателям. Эксперты указывали, что флот расширяется точечно - россияне ищут замену судам, которые оказываются в черном списке.

