Турция стала одним из крупнейших импортеров российской нефти и топлива после начала войны.

Турецкий нефтяной терминал "Дортиол" больше не будет принимать российский импорт из-за усиления санкционного давления со стороны США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию Global Terminal Services (GTS), которая управляет терминалом.

"GTS решила прекратить все возможные связи с российской нефтью", – говорится в заявлении. В компании добавили, что откажутся не только от продукции российского происхождения, но и от любой продукции, которую загрузили в РФ.

В Global Terminal Services говорят, что предыдущие операции проводились в соответствии с санкциями: это, в частности, включало в себя ограничение цен на российский импорт от стран G7.

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"Новый подход GTS является дополнительной мерой по устранению последствий деятельности, который находится за пределами ее досягаемости и контроля, несмотря на усилия по соблюдению всех применимых санкций", – говорят в компании.

Турция рвет экономические связи с Россией

После того, как Запад ввел санкции против РФ из-за ее нападения на Украину, Турция превратилась в одного из крупнейших импортеров российской нефти и топлива. Однако западное санкционное давление все больше дает о себе знать. В феврале сообщалось, что американские угрозы привели к замедлению торговли между Москвой и Анкарой и россиянам приходится ждать платежей за нефть по несколько недель.

А осенью прошлого года нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин заявил, что план Владимира Путина по превращению Турции в новый газовый "хаб" потерпел фиаско. В результате от новых поставок выиграла только турецкая сторона.

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