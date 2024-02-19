Россияне ждут платежей за нефть по несколько недель.

Угроза США наложить санкции на финансовые учреждения, ведущие бизнес с Россией, привела к замедлению торговли между Турцией и РФ, сообщает агентство Reuters.

"Указ США, изданный в декабре, прямо не касался энергетики, но он усложнил некоторые турецкие платежи за российскую нефть, а также российские платежи за более широкий спектр турецкого экспорта", – пишет агентство.

Подобные проблемы с платежами, с которыми сейчас сталкивается Турция, уже нарушили поставки российской нефти в Индию и затруднили поставки в Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Проблемы с оплатой связаны с тем, что турецкие банки пересматривают бизнес и усиливают контроль за российскими клиентами, сообщили источники Reuters.

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Собеседник из российской нефтяной компании сообщил, что платежи от Турции российским экспортерам нефти задерживаются на две-три недели.

"Стало трудно осуществлять некоторые энергетические платежи в Россию, особенно после (угрозы) новых санкций в конце декабря. Некоторые платежи были сорваны", – сказал агентству Reuters турецкий источник, знакомый с проблемой платежей.

Санкции США против российской нефти

В четверг, 8 февраля, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Российской Федерации. Ограничения касаются судов, нарушающих лимит цен на российскую нефть.

Значительная часть огромного флота танкеров, которые Россия использует для доставки своей нефти, останавливается под давлением санкций США.

По данным CNN, Россия начинает третий год войны против Украины, имея беспрецедентную сумму денег в государственной казне. За прошлый год Москва экспортировала в азиатскую страну нефть на сумму около 37 млрд долл., что стало рекордным показателем для нее.

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