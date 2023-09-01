Турки контролируют поставки российского газа, пока в стране назревает дефицит бензина.

В России наблюдается невиданный дефицит нефтепродуктов на рынке. С поставками газа дела тоже плохи, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.

По словам эксперта, российский диктатор Владимир Путин собирался экспортировать больше газа, сделав Турцию новым газовым "хабом", однако в результате от поставок выиграла только Анкара.

"Когда Эрдогану потребовалось получить дополнительные аргумент в выборной кампании, которая недавно совсем была, чтобы остаться на посту президента, он Путину сказал: "О, вы знаете, замечательная есть идея насчет хаба. Турция будет хабом для российского газа. Но за это мы хотим хорошие скидки по цене газа, которые Турция покупает, и каникулы до 2024 года, и ничего за газ не платить". Это сработало. То есть Путин не понимал, что такое хаб, выполнил все эти обещания. А сейчас Эрдоган говорит, что Турция сама по себе превращается в такой хаб и получает газ сразу из нескольких источников: Россия (по двум направлениям, "Голубой поток" и "Турецкий поток", Азербайджана…, из Ирана (причем не только иранский газ, но еще и даже туркменский). … А дальше Турция распределяет этот газ. Фактически узел какой-то получился. Она отправляет часть газа по газопроводам через свою территорию, дальше через Грецию, Албанию и южную Италию. У них есть возможность отправлять газ аж в Румынию, Венгрию, Молдову и даже Украину – по старой трубе, которая раньше газ из России гнала в Турцию. … То есть турки контролируют это, по трубе идет российский газ", – говорит Крутихин.

Он также отмечает, что начались проблемы с российской нефтью. Пока Запад накладывает санкции на экспорт сырой нефти, Кремль все ближе подходит к тому, чтобы запретить вывоз из страны нефтепродуктов.

"Внутри России намечается дефицит. Не только мазут: бензин, дизтоплива на АЗС… Месяц назад еще российской правительство выступило с предупреждением нефтяным компаниям, что если продолжатся такие аппетиты по экспорту за границу, в России может не хватить бензина. Мы, сказало правительство, введем запрет на экспорт нефтепродуктов (таких как бензин и дизтопливо). Сейчас то и дело поступают сообщения из Крыма и южных областей России возле линии фронта, потому что там это топливо для бронетранспортеров, танков, автомобилей военных… Там все это нужно военным для продолжения военных действий. И гражданских уже стало не хватать", – добавил он.

Ситуация с нефтью и газом в РФ - это нужно знать

По итогам первого полугодия 2023 года газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным. Причино стало резкое падения выручки от экспорта и сокращения объемов транспортировки газа.

По всей РФ и во временно оккупированном Крыму проблемы с бензином. 22 августа 2023 года на российских АЗС полностью исчезло топливо (и дизель, и бензин).

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