Европа усиливает давление на 'теневой флот' России и ее союзников, – ISW

В последние месяцы десятки танкеров теневого флота у Венесуэлы перешли на использование флагов РФ.

Европейские страны усилили давление на нефтяные танкеры, связанные с теневыми флотами России и ее союзников. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Так, 16 января агентство Bloomberg сообщило, что незарегистрированный нефтяной танкер, называвший себя Arcusat, развернулся с курса между Данией и Швецией в сторону немецких вод, чтобы плыть на север к арктическому побережью России.

Ведущие судоходные организации не нашли судна, связанного с заявленной регистрационной идентификацией танкера. Arcusat плавал под разными флагами, включая флаги Танзании и Камеруна. Немецкая федеральная полиция недавно отказала этому танкеру во входе в немецкие территориальные воды. И это первый случай, когда европейская страна отказала танкеру теневого флота во входе в свои территориальные воды.

Видео дня

Кроме того, Германия отказала еще нескольким российским судам в проходе через ее территориальные воды. А уже 17 января Италия задержала судно под флагом Тувалу, которое незаконно перевозило 33 000 тонн российского черного металла после того, как оно вышло из российских территориальных вод в Черном море.

Издание "Милитарный" отмечает, что речь идет о турецком сухогрузе Hizer Reis. Из открытых данных известно, что оно останавливалось в порту Новороссийска с 13 по 16 ноября, а службы мониторинга указали, что судно часто курсировало между турецкими и российскими портами.

"Европейские страны, кажется, все больше усиливают давление на суда, связанные с Россией и ее союзниками, чьи теневые флоты часто переплетаются. Десятки танкеров теневого флота у побережья Венесуэлы перешли на использование российских флагов в течение последних месяцев, а многие суда теневого флота, связанные с Россией, подпадают под санкции за перевозку грузов в поддержку иранского режима", – отметили аналитики.

Теневой флот РФ: важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что около 20% теневого флота РФ было остановлено благодаря давлению. В то же время украинская разведка отмечает, что Россия пытается восполнить эти потери, привлекая новые суда.

Между тем The Times сообщает, что Великобритания может найти основания для задержания сотен российских судов теневого флота. Отмечается, что речь идет о проведении рейдов, в которых могут принять участие Королевский флот Великобритании, Королевские воздушные силы, специальные силы и союзники по НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: